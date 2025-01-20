Pazartesi hangi diziler var? Bu akşam 3 dizi yeni bölümü ile yayınlanacak

20 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 19:25

Pazartesi günü bu akşamki diziler 20 Ocak TV yayın akışı listesinde yer aldı. Pazartesi akşamı televizyonda birçok yeni bölüm izleyicilerle buluşuyor. TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 41. bölümüyle, NOW TV'de Kızıl Goncalar 34. bölümüyle, Kanal D'de ise Uzak Şehir yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"de Vezir Selahaddin'in zorlukları ve Uzak Şehir dizisinde aşk ve aile dinamikleri izleyicileri bekliyor.

Kızıl Goncalar bugün var mı belli oldu

Kızıl Goncalar bugün var mı belli oldu

Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı hikayelerle dolu diziler izleyicilerle buluşuyor.

PAZARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günleri televizyonda izleyicilerin takip edebileceği diziler arasında TRT 1​'de Kudüs​ Fatihi Selahaddin Eyyubi yer alıyor. Bir dönem dizisi olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi TRT 1 yayın akışına göre bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

Pazartesi günlerinin bir diğer sevilen dizisi Uzak Şehir Kanal D ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Uzak Şehir dizisi saat 20.00’de ekranlara gelecek.

Bir diğer yeni bölümü ile ekranlara gelecek dizi ise Kızıl Goncalar​. Dizi, bu akşam saat 20.00’de NOW TV’de yayınlanacak.

Pazartesi akşamı ekranlara gelecek diğer bir dizi ise ATV’de yayınlanacak olan Can Borcu dizisi olacak. Ancak Can Borcu dizisi tekrar bölümü ile ekranlara gelecek ve saat 20.00’de başlayacak.

Bu diziler, tarihi, dram ve aşk gibi farklı türlerde izleyicilerin ilgisini çekiyor. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" tarihi bir epopeyi, "Uzak Şehir" ise aşk ve aile ilişkilerini konu alıyor.

BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam televizyonda izleyebileceğiniz diziler arasında "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", "Kızıl Goncalar" ve "Uzak Şehir" yer alıyor. Her biri saat 20.00'de kendi kanallarında yeni bölümleriyle yayınlanacak.

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", TRT 1'de 41. bölümüyle tarihi bir olaylar zincirini devam ettirirken, "Kızıl Goncalar" NOW TV'de entrikalarla dolu 34. bölümüyle, "Uzak Şehir" ise Kanal D'de aşk ve dram dolu 10. bölümüyle izleyicileri bekliyor.

20 OCAK PAZARTESİ BU AKŞAMKİ DİZİLER

20 Ocak 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak diziler arasında "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi", "Kızıl Goncalar" ve "Uzak Şehir" bulunuyor. Bu diziler, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Yeni bölüm)

ATV: Can Borcu (Tekrar)

Kanal D: Uzak Şehir (Yeni bölüm)

NOW TV: Kızıl Goncalar (Yeni bölüm)

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

"Kızıl Goncalar" bu akşam yeni bölümüyle NOW TV'de saat 20.00'de ekranlara gelecek.

Bu bölümde, Sadi Hüdayi ve Cüneyd arasındaki restleşme ve Zeynep'in stratejik hamleleri yer alacak. Meryem ve Levent'in kadınlar için verdiği mücadele de devam edecek.

UZAK ŞEHİR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Uzak Şehir bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de yeni bölümüyle başlıyor. 10. bölümde, Alya'nın Nare ve Şahin'in aşkını kolaylaştırma çabaları ve Mine ile Cihan'ın ilişkisi konu olacak.

Alya'nın annesi Sadakat'in engellemeleri ve Cihan'ın Mine ile olan ilişkisinin ortaya çıkması, bu bölümün önemli temasını oluşturacak.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de.

UZAK ŞEHİR'DE BU AKŞAM NE OLACAK?

Uzak Şehir'de bu akşam Nare ve Şahin'in aşkı ile Mine ve Cihan'ın ilişkisi ön planda olacak.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde, Vezir Selahaddin ve ekibi Halife Sarayı'nda zor duruma düştü, Rakif'in planları devreye girdi.