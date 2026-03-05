Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Peaky Blinders: The İmmortal Man vizyon tarihi

Peaky Blinders dizisi hikayesini devam ettirecek bir film ile ekranlara geri dönüyor. Ülkemizde oldukça fazla yoğun kitlesi bulunan Peaky Blinders'ın yeni filminden fragman yayınlandı. Peaky Blinders: The Immortal Man adlı filmin fragmanın yayınlanmasının ardından vizyon tarihi gündem oldu. Serinin hayranları tarafından Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Peaky Blinders: The İmmortal Man vizyon tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 11:12

Başrollerinde Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan, Tim Roth, Stephen Graham gibi isimlerin yer aldığı Peaky Blinders: The Immortal Man'den yeni fragman yayınlandı. Yayımlanan son fragmanın ardından ise Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2. Dünya Savaşı sırasında geçen filmde, savaş devam ederken Thomas Shelby'nin bir süredir uzak durduğu Birmingham'a geri dönmesi anlatılacak. Hem ailesinin hem de ülkesinin risk altında olduğu bu dönemde geçmişi ve mirası ile yüzleşmek zorunda kalacak. Peki Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda?

Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Peaky Blinders: The İmmortal Man vizyon tarihi

PEAKY BLİNDERS YENİ FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Peaky Blinders'ın yeni filmi Peaky Blinders: The Immortal Man açıklanan bilgilere göre 6 Mart'ta seçili sinemalarda ön gösterime girecek. Sınırlı ön gösterimin ardından ise 20 Mart 2026 tarihinde platformuna eklenecek. Dizinin altıncı sezonundan sonrasını konu alan hikaye Thomas Shelby'yi konu alacak.

Peaky Blinders yeni filmi ne zaman çıkacak, hangi platformda yayınlanacak? Peaky Blinders: The İmmortal Man vizyon tarihi

PEAKY BLİNDERS HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Peaky Blinders'ın yeni filmi Netflix platformunda yayınlanacak. Netflix üyeleri filmi 20 Mart tarihinde izleyebilecekler. Filmin 20 Mart tarihinde bütün dünyada aynı anda gösterime gireceği duyuruldu.

#netflix
#Cillian Murphy
#Peaky Blinders
#The Immortal Man
#Thomas Shelby
#Aktüel
