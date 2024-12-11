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Pedagojik formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için yeni dönem 2025’te başlıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
11 Aralık 2024 22:57 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 23:04
Pedagojik formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için yeni dönem 2025’te başlıyor

1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle, öğretmen atamalarında pedagojik formasyon zorunluluğu sona erecek.

Öğretmen atama sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB), önemli bir değişiklik yaptı.

Bu değişiklikle birlikte, öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini geliştirme aşamasında da yeni bir dönem başlayacak.

Pedagojik formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için yeni dönem 2025’te başlıyor - 1. Resim

PEDAGOJİK FORMASYON KALKTI MI?

Daha önce üniversitelerde ya da özel eğitim kurumlarında alınan pedagojik formasyon eğitimi, 2025​ itibarıyla tarihe karışacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, pedagojik formasyonun yerine geçecek olan Milli Eğitim Akademisi​ sistemini hayata geçirecek.

Pedagojik formasyon kalktı mı? Öğretmen adayları için yeni dönem 2025’te başlıyor - 2. Resim

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ GELİYOR

Milli Eğitim Akademisi'nde verilen eğitimler, doğrudan öğretmenlik mesleği için yetiştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir program sunacak.

Böylelikle adaylar, öğretmenlik mesleğine dair gerekli eğitimleri bu akademi sayesinde alacaklar.

Sıkça Sorulan Sorular
47 bin 433 TL'den 52 bin 366'ya çıkması bekleniyor

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Kaynak: TGRT Haber
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