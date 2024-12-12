Pedagojik formasyon kalktı mı? Öğretmen atamalarında yeni dönem

12 Aralık 2024 07:51 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:55

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Pedagojik formasyon programının kaldırılmasına yönelik yapılan düzenleme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Lisans mezunu öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışabilmesi için formasyon belgesi alması gerekiyordu. 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, öğretmen atamalarında pedagojik formasyon belgesi şartı aranmayacak.

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Edip Üzen, pedagojik formasyonun artık tarih olduğunu belirtti. Üzen, yeni dönemde eğitim fakültelerinde verilen pedagojik formasyon derslerinin zorunlu olmaktan çıkacağını ve adayların mezuniyetlerinin ardından Milli Eğitim Akademisi’nde mesleki eğitim alacaklarını açıkladı.

Yeni model kapsamında, öğretmen adaylarının teorik ve uygulamalı derslerle donanımlı hale gelmesi sağlanacak. Eğitim sürecinde adaylar, rehber öğretmenler eşliğinde staj yaparak sahada deneyim kazanacak.

YENİ MODEL NASIL İŞLEYECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, akademide verilecek eğitimin öğretmenlik mesleğinin ihtiyaçlarına daha uygun hale getirileceğini ve adayların görevlerine daha hazırlıklı başlamalarını hedeflediklerini belirtti. Bu model, hem teorik dersleri hem de uygulamalı çalışmaları kapsayacak şekilde tasarlandı. Ayrıca adaylar, öğretmenlik deneyimlerini artırmak amacıyla okullarda rehber öğretmenlerle çalışacak.

Yeni sistemle birlikte öğretmenlik mesleğine adım atacak adaylar, sahada daha etkin ve donanımlı hale gelerek görevlerine başlayacak.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, lisans mezunlarının öğretmenlik mesleğine adım atmadan önce eğitim bilimleri ve öğretmen yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayan bir eğitim modelidir. Genellikle üniversitelerin eğitim fakültelerinde verilen bu eğitim, mezunlara pedagojik bilgi ve sınıf becerileri kazandırarak sınıf yönetimi, eğitim psikolojisi, öğretim teknikleri gibi konularda yetkinlik kazanılmasına yardımcı olur.