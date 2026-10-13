Pegasus kabin memuru alımı sağlık, boy şartları nedir? Son başvuru tarihi ne zaman?

Pegasus kabin memuru alımı 2026 ilanı, havacılık sektöründe çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Tecrübeli ve tecrübesiz adaylara yönelik ilanlarda farklı koşullar aranırken başvuru yapmayı düşünenler özellikle boy sınırı, sağlık şartları, yaş kriteri ve son başvuru tarihini araştırıyor.

PEGASUS KABİN MEMURU ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Pegasus Hava Yolları’nın kabin memuru alımı için yayımladığı ilana başvurular 7 Kasım 2026 tarihine kadar sürecek. Kariyer.net üzerinden yayımlanan ilan, hem kabin memurluğu deneyimi bulunan hem de mesleğe yeni başlayacak adaylara yönelik farklı pozisyon ve koşullar içeriyor. Başvuru yapacak adayların tercih ettikleri ilanın şartlarını dikkatlice incelemesi gerekiyor.

İlana ilk üç günde 20 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi. Başvuru yoğunluğu nedeniyle adayların son günü beklemeden gerekli bilgilerini hazırlaması ve başvurularını tamamlaması önem taşıyor. Başvuruların kabul edilmesi, adayların doğrudan işe alınacağı anlamına gelmiyor. Adaylar, şirketin değerlendirme ve işe alım aşamalarından geçecek.

Tarih Başvuru sürecindeki gelişme 9 Ekim 2026 Kabin memuru alım ilanı yayımlandı. İlk 3 gün 20 binden fazla başvuru yapıldığı bildirildi. 7 Kasım 2026 İlan için belirtilen son başvuru tarihi.

PEGASUS KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Pegasus’un kabin memuru alım ilanlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirlenen doğum tarihi koşulunu karşılamak, en az ön lisans mezunu olmak ve ileri seviyede İngilizce bilmek gibi kriterler öne çıkıyor. Adayların İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet etmesi veya burada ikamet edebilecek durumda olması da isteniyor. Boy, kilo, sağlık ve üniforma görünümüne ilişkin koşulların da karşılanması gerekiyor.

Tecrübesiz adaylar için yayımlanan ilanda 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olma şartı bulunuyor. Tecrübeli kabin memuru ilanında ise en az 6 ay kabin memurluğu deneyimi veya geçerli Temel Eğitim Sertifikası (Attestation) şartı öne çıkıyor. Deneyimli adayların son görevli uçuşlarının üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması da isteniyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili pozisyonun güncel ilanını esas alması gerekiyor.

PEGASUS KABİN MEMURU BOY ŞARTI KAÇ?

Pegasus’un paylaşılan kabin memuru ilanında kadın adaylar için 160-180 santimetre, erkek adaylar için ise 170-190 santimetre boy aralığı belirtiliyor. Adayların yalnızca boy ölçüsünü değil, boy ve kilo uyumuna ilişkin şirket kriterlerini de karşılaması bekleniyor. Bu değerlendirmede vücut kitle indeksi (VKİ) kriterleri dikkate alınıyor.

Boy ve kilo koşullarını karşılamak, işe alım sürecinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Adayların eğitim, yabancı dil, sağlık ve diğer başvuru şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru ilanında belirtilen fiziksel kriterlerin yanı sıra kabin memurluğunun gerektirdiği görevleri yerine getirmeye uygunluk da değerlendirme sürecinde önem taşıyor.

Aday grubu İlanda belirtilen boy aralığı Kadın adaylar 160-180 cm Erkek adaylar 170-190 cm

PEGASUS KABİN MEMURU ALIMI SAĞLIK ŞARTLARI

Kabin memuru adaylarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) kabin ekibi sağlık kriterlerini karşılaması ve uçuş görevini yapmaya elverişli olması gerekiyor. Havacılıkta sağlık değerlendirmeleri, görev sırasında hem çalışanın hem de yolcuların güvenliğini ilgilendiren koşulları kapsıyor. Bu nedenle adayların sağlık uygunluğu, yalnızca genel sağlık durumuna ilişkin beyanla sınırlı kalmayıp ilgili mevzuat ve değerlendirme süreçleri doğrultusunda ele alınıyor.

Adayların sağlık durumlarının görev yapmaya uygun olması kadar, uçuş düzeninin gerektirdiği çalışma koşullarına uyum sağlayabilmesi de önem taşıyor. Değişken uçuş saatleri, vardiyalı çalışma ve uzun süreli görevler kabin memurluğunun çalışma düzeni içinde bulunabiliyor. Sağlık şartlarının ayrıntıları ve gerekli değerlendirmeler için SHGM’nin güncel kabin ekibi sağlık düzenlemeleri ile Pegasus’un ilgili ilanındaki koşullar esas alınmalı.

PEGASUS KABİN MEMURU ALIMINDA YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI

İlanda belirtilen doğum tarihi şartı, adayların başvuruya uygunluğunu belirleyen kriterlerden biri. Paylaşılan koşullara göre adayların 1 Ocak 1991 tarihinde veya sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Bu şartı karşılayan adayların diğer başvuru kriterlerini de incelemesi gerekiyor. Farklı kabin memuru ilanlarında koşullar değişebileceğinden tecrübeli ve tecrübesiz adaylara yönelik duyurular birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

Eğitim açısından en az ön lisans mezuniyeti isteniyor. Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesi talep edilebiliyor. İleri seviyede İngilizce bilgisi de başvuru koşulları arasında yer alıyor. İkinci bir yabancı dili iyi seviyede bilmek ise tercih sebebi olarak değerlendirilebiliyor.

PEGASUS KABİN MEMURU ALIMINDA DENEYİM VE SERTİFİKA ŞARTI

Tecrübeli kabin memuru pozisyonuna başvuracak adayların bir hava yolu şirketinde en az 6 ay kabin memurluğu deneyimine sahip olması veya SHGM onaylı bir kurumdan alınmış geçerli Temel Eğitim Sertifikası’nı sunabilmesi gerekiyor. Deneyim şartını karşılayan adaylar için son görevli uçuş tarihinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması da aranıyor. Bu kriterler, tecrübeli adaylara yönelik ilan kapsamında değerlendiriliyor.

Tecrübesiz adaylar için yayımlanan ilan ise mesleğe ilk kez adım atmak isteyen kişilere başvuru imkânı sunuyor. Ancak tecrübesiz ilanında da eğitim, yabancı dil, yaş, boy ve sağlık gibi koşullar geçerliliğini koruyor. Adayların sertifika veya deneyim şartını karşılayıp karşılamadıklarını kontrol ederek kendilerine uygun pozisyona başvurmaları gerekiyor.