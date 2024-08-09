Peker Açıkalın'ın eski eşi Nilüfer Açıkalın, Sakla Beni dizisinde Gülten karakterini oynadı
Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın'ın eski eşi ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Nilüfer Açıkalın'ın hayatı ve kariyeri merak edildi.
2004-2009 yılları arasında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde oynadığı "Gaffur" karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirerek konuşma yetisini kaybettiği iddia edildi.
Ünlü sanatçı hakkında çıkan iddiaların ardından eski eşi Nilüfer Açıkalın merak edildi.
PEKER AÇIKALIN ESKİ EŞİ KİMDİR?
Peker Açıkalın, 1987 yılında oyuncu, ve öykü yazarı Nilüfer Açıkalın ile evlendi.
PEKER AÇIKALIN İLE NİLÜFER AÇIKALIN NE ZAMAN BOŞANDI?
Peker Açıkalın ve Nilüfer Açıkalın evliliklerinin ardından 7 yıl sonra 1994 yılında boşandı
NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?
Nilüfer Açıkalın, 29 Mart 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Makedonya göçmeni bir ailede doğan ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde okudu.
Burada aldığı oyunculuk eğitimin ardından 1988 yılında Süreyya Duru'nun "Ada" adlı filminde Türkan Şoray'ın kızını oynadı.
Bir dönem devlet tiyatrolarında oyunculuk yapan Nilüfer Açıkalın 2014-2015 yılında Başka Şarkılar isimli iki müzik albümü çıkardı.
Sanatçının rol aldığı bazı film ve diziler ise şöyle:
1988 - Ada
1992 - Yağmur Beklerken
1993 - Şaşkın Gelin
1994 - Gülşen Abi
1998 - Karanlıkta Biri Var
1999 - Kimsecikler
2000 - Beyoğlu Rüyası
2000 - Havada Bulut
2015 - Çırak
2021 - Yeşilcam
2023 - Sakla Beni