Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu
Efsane futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu anlatan Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi bu akşam ekranlara geliyor.
Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarında meraklılarıyla buluşuyor.
Filmin senaryo ve yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist üstlenmişti. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU NE?
Pele, henüz 17 yaşında Brezilya'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran golü atar ve efsanevi bir futbolcu olacağı hayat yolculuğuna başlar.
Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİMLER?
Kevin de Paula- Pelé, 13-17 yaş arası
Leonardo Lima Carvalho- 10 yaşındaki Pelé
Seu Jorge - Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası
Mariana Nunes - Celeste, Pele'nin annesi
Vincent D'Onofrio - Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya millî takımının teknik direktörü.