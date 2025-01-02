Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

02 Ocak 2025 22:05 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:19

Efsane futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu anlatan Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi bu akşam ekranlara geliyor.

Pele​ Bir Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarında meraklılarıyla buluşuyor. Filmin senaryo​ ve yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist üstlenmişti. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU NE? Pele, henüz 17 yaşında Brezilya​'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran golü atar ve efsanevi bir futbolcu olacağı hayat yolculuğuna başlar. Film​, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor. PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİMLER? Kevin de Paula- Pelé, 13-17 yaş arası Leonardo Lima Carvalho- 10 yaşındaki Pelé Seu Jorge - Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası Mariana Nunes - Celeste, Pele'nin annesi Vincent D'Onofrio - Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya millî takımının teknik direktörü. İlgili Haberler Mert Günok'un kurtarışı Pele'nin 1970'deki tarihi pozisyonunu hatırlattı: Gordon Banks varken bu çok zordu