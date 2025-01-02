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Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
02 Ocak 2025 22:05 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:19
Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu

Efsane futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu anlatan Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi bu akşam ekranlara geliyor.

Pele​ Bir Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarında meraklılarıyla buluşuyor.

Filmin senaryo​ ve yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist üstlenmişti. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu - 1. Resim

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU NE?

Pele, henüz 17 yaşında Brezilya​'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran golü atar ve efsanevi bir futbolcu olacağı hayat yolculuğuna başlar.

Film​, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu - 2. Resim

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Kevin de Paula- Pelé, 13-17 yaş arası

Leonardo Lima Carvalho- 10 yaşındaki Pelé

Seu Jorge - Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası

Mariana Nunes - Celeste, Pele'nin annesi

Vincent D'Onofrio - Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya millî takımının teknik direktörü.

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Kaynak: TGRT Haber
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