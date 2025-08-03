Pembe Panter 2 konusu ne film ne zaman çekildi?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Pembe Panter 2, Google aramalarında kısa sürede üst sıralara tırmandı.

Sinema tarihinde kült olan yapımlarından biri olan filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oluyor.

Sakarlığıyla amirlerini, dostlarını ve hatta düşmanlarını çileden çıkaran kahramanımız Clouseau, bu kez çalınan efsanevi Pembe Panter Elması’nın peşine düşer.

Filmde Clouseau ve ekibi, hırsızların peşine düşer ve çalınan değerli hazineyi bulmak için tehlikeli bir maceraya koyulur.

PEMBE PANTER 2 OYUNCULARI KİMLER?