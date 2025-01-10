Pendikspor - Bandırmaspor maçının yayınlandığı kanal netleşti

10 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:42

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de heyecan sürerken Pendikspor ile Bandırmaspor mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan fikstüre göre 10 Ocak Cuma günü Pendikspor ve Bandırmaspor karşılaşacak. TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor.

Günün programında yer alan müsabakanın canlı olarak yayınlanacağı kanalı duyuruldu.

PENDİKSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugünün takvimine göre maç canlı olarak TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanallarında yayınlanıyor. Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.

PENDİKSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

10 Ocak Cuma akşamı oynanacak olan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV ekranlarından takip edebilecek. Karşılaşma TRT Spor üzerinden şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

10 Ocak Cuma günü oynanacak olan karşılaşmaların takvimi şöyle:

20:00 | Pendikspor​ - Bandırmaspor​ | Trendyol 1. Lig | TRT Spor, beIN Sports 2, beIN Sports Tod TV

20:00 | Al Ahli​ - Al Shabab | Suudi Arabistan Pro Lig | S Sport Plus, tabii Spor 2

20:00 | Fas - Kolombiya | Kings Dünya Kupası Yarı Final | S Sport Plus

21:00 | Nantes - Monaco | Fransa Ligue 1 | beIN Sports 5, beIN Sports Tod TV

21:00 | Meksika - Brezilya | Kings Dünya Kupası Yarı Final | S Sport Plus

22:30 | B. Dortmund - Bayer Leverkusen | Almanya Bundesliga | beIN Sports 3, Tivibu Spor 1, beIN Sports Tod TV

22:45 | Lazio - Como | İtalya Serie A | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

22:45 | Wycombe - Portsmouth | İngiltere FA Cup | tabii Spor 1

23:00 | Rayo Vallecano - Celta Vigo | İspanya La Liga | S Sport Plus

23:00 | Auxerre - Lille | Fransa Ligue 1 | beIN Sports 4, beIN Sports Tod TV

23:00 | Aston Villa - West Ham | İngiltere FA Cup | TRT Spor