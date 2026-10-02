Pendikspor Galatasaray hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hazırlık maçı başlıyor

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen 3 haftalık arada hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda Pendikspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Pendikspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Detaylar…

PENDİK GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Galatasaray hazırlık maçı, Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma bu akşam saat 17.30'da başlayacak.

Galatasaray, milli ara kapsamında oynayacağı karşılaşmada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile mücadele edecek. Hazırlık maçında İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Bitshiabu gibi futbolcuların forma giymesi bekleniyor.

Galatasaray’ın ilk 11’i şöyledir:

Enes, Bitshiabu, Eyüp A., Sara, Sane, İlkay, Kaan A., Armando, Berat, Kazımcan, Arda Ü.

Yedekler ise şöyledir:

Arda Y., Jakops, Arda T., Ada, Abdulsamet, Kaan B., Eyüp K., Furkan, Abdullah, Ali, Onur, Efe.

PENDİK GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Galatasaray karşılaşması, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus üzerinden canlı yayınlanacak. Taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin Pendikspor ile oynayacağı hazırlık maçını bu kanallar üzerinden takip edebilecek. GSPlus uygulaması, App Store veya Play Store üzerinden indirilerecek canlı izlenebilecek.

Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki ilk resmi karşılaşması ise Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı olacak. 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de Barcelona ile karşı karşıya gelecek.