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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:27

Pendikspor Galatasaray hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hazırlık maçı başlıyor

GS Pendik hazırlık maçı hangi kanalda belli oldu. Pendikspor Galatasaray canlı maç yayını ile izlenebilecek. Milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirecek olan Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı takımın yeni transferlerinden İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Kaan Ayhan ve Bitshiabu gibi isimlerin de forma giymesi bekleniyor. Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nereden izlenir? İşte Pendikspor Galatasaray maçı kanal bilgileri…

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Editor
 TGRT Haber
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Pendikspor Galatasaray hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hazırlık maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 17:27

, milli maçlar nedeniyle liglere verilen 3 haftalık arada hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu kapsamda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Pendikspor Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Detaylar…

Pendikspor Galatasaray hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hazırlık maçı başlıyor

PENDİK GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor - Galatasaray hazırlık maçı, Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma bu akşam saat 17.30'da başlayacak.

Galatasaray, milli ara kapsamında oynayacağı karşılaşmada Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile mücadele edecek. Hazırlık maçında , Kaan Ayhan ve Bitshiabu gibi futbolcuların forma giymesi bekleniyor.

Pendikspor Galatasaray hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hazırlık maçı başlıyor

Galatasaray’ın ilk 11’i şöyledir:

Enes, Bitshiabu, Eyüp A., Sara, Sane, İlkay, Kaan A., Armando, Berat, Kazımcan, Arda Ü.

Yedekler ise şöyledir:

Arda Y., Jakops, Arda T., Ada, Abdulsamet, Kaan B., Eyüp K., Furkan, Abdullah, Ali, Onur, Efe.

Pendikspor Galatasaray hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Hazırlık maçı başlıyor

PENDİK GS MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor - Galatasaray karşılaşması, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus üzerinden canlı yayınlanacak. Taraftarlar, sarı-kırmızılı ekibin Pendikspor ile oynayacağı hazırlık maçını bu kanallar üzerinden takip edebilecek. GSPlus uygulaması, App Store veya Play Store üzerinden indirilerecek canlı izlenebilecek.

Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki ilk resmi karşılaşması ise Trendyol Süper Lig'de 'ya karşı olacak. 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

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#galatasaray
#İlkay Gündoğan
#pendikspor
#kasımpaşa
#Pendik Belediye Stadyumu
#Aktüel
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