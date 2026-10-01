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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 20:14

Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak

GS Pendik maçı hangi kanalda hazırlık maçını verecek kanal belli oldu. Futbolseverler Pendikspor Galatasaray hazırlık maçı canlı yayınlanacak mı merak ediyordu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen 3 haftalık milli arada hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı takımın milli ara dönemindeki çalışmaları kapsamında sahaya çıkması beklenirken, karşılaşmanın tarihi ve başlama saati de belli oldu. Galatasaray Pendik maçı hangi kanalda, hazırlık maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray hazırlık maçı detayları…

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Editor
 TGRT Haber
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Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 20:14

, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında Orfa Yapı ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmada bazı yeni transferlerin de forma giymesi bekleniyor. Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte hazırlık maçının yayın ayrıntıları…

PENDİK GS HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Orfa Yapı Pendikspor arasındaki hazırlık maçı, 2 Ekim Cuma günü oynanacak. Pendik Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'e verilen 3 haftalık milli arayı çalışmalarını sürdürerek değerlendiren Galatasaray, bu süreçte Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak

Pendikspor Galatasaray karşılaşmasında , ve Bitshiabu gibi isimlerin forma giymesi bekleniyor. Galatasaray, milli aranın ardından ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak ve bu mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak

GALATASARAY PENDİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor Galatasaray hazırlık maçının canlı yayın bilgileri de belli oldu. Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın milli ara kapsamında oynayacağı hazırlık maçını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı belirtilen yayın platformlarından izleyebilecek. Mücadele, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı ve ücretsiz izlenebilecek.

Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Pendikspor maçının ardından milli aranın bitmesiyle birlikte Süper Lig'de Kasımpaşa karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı mücadelesi ise 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek.

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#galatasaray
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#İlkay Gündoğan
#kaan ayhan
#pendikspor
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