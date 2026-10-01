Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Pendik hazırlık maçı canlı yayınlanacak

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmada bazı yeni transferlerin de forma giymesi bekleniyor. Pendikspor Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte hazırlık maçının yayın ayrıntıları…

PENDİK GS HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Orfa Yapı Pendikspor arasındaki hazırlık maçı, 2 Ekim Cuma günü oynanacak. Pendik Belediye Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'e verilen 3 haftalık milli arayı çalışmalarını sürdürerek değerlendiren Galatasaray, bu süreçte Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan oyuncuların forma giymesi bekleniyor.

Pendikspor Galatasaray karşılaşmasında İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Bitshiabu gibi isimlerin forma giymesi bekleniyor. Galatasaray, milli aranın ardından ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak ve bu mücadele 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY PENDİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor Galatasaray hazırlık maçının canlı yayın bilgileri de belli oldu. Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın milli ara kapsamında oynayacağı hazırlık maçını takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı belirtilen yayın platformlarından izleyebilecek. Mücadele, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı ve ücretsiz izlenebilecek.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Pendikspor maçının ardından milli aranın bitmesiyle birlikte Süper Lig'de Kasımpaşa karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Barcelona mücadelesi ise 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de gerçekleştirilecek.