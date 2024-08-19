Pera Palas’ta Gece Yarısı 2.sezonu 12 Eylül’de yayınlanacak

19 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:04

Netflix platformu üzerinden izleyiciyle buluşan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, Tarihi Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra’nın Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurma çabaları sırasında gelişen olayları konu ediniyor.

PERA PALAS’TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Emre Şahin’in üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi Pera Palas Oteli’nde geçen hikayeyi anlatıyor. Charles King’in “Midnight At The Pera Palace” kitabından uyarlanan dizi, modern bir gazeteci olan Esra’nın bir görev için kaldığı otelde tesadüfen 1919 yılına gitmesi ve Atatürk’ü öldürmeye yönelik bir komployu durdurma çabalarının geleceği nasıl etkileyeceğini konu ediniyor.

PERA PALAS’TA GECE YARISI 2.SEZON KONUSU NEDİR?

İlk sezonun devamı niteliğinde olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2.sezonunda, Esra ve arkadaşlarının Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine gitmesi ve Atatürk’ü korumakla kalmayarak Pera Palas’ın sırrını çözmeye çalıştığı hikayeyi konu ediniyor.

PERA PALAS’TA GECE YARISI 2.SEZON NE ZAMAN?

Netflix platformu üzerinden yayınlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2.sezonu 12 Eylül Perşembe günü izleyicinin erişimine açılacak.

PERA PALAS’TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI

Hazal Kaya - Esra Köksüz/Peride

Tansu Biçer - Ahmet

Selahattin Paşalı - Halit

Engin Hepileri - Reşat

Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk

Yasemin Szawlowski - Sonia

James Chalmers - George

Ahmet Varlı - Dimitri

Nergis Öztürk - Eleni

Osman Albayrak - Naim Efendi

Ergün Metin - Fahrettin

Clare Louise Frost - Agatha Christie

Jordan J Gallagher - Lover

Güven Murat Akpınar - Muntaz

Tülin Özen - Lili

Nezaket Erden - Meliha

Haydar Şahin - Selahattin Giz

Tuğba Çom - Halime

Tülin Ece - Eva

PERA PALAS’TA GECE YARISI KAÇ BÖLÜM?

3 Mart 2022 tarihinde Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlayan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 8 bölümden oluşuyor.

PERA PALAS’TA GECE YARISI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi Charles King’in Midnight At The Pera Palace kitabından uyarlanmıştır.