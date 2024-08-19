Pera Palas’ta Gece Yarısı 2.sezonu 12 Eylül’de yayınlanacak
3 Mart 2022 tarihinde yayına giren ve başrollerinde Hazal Kaya, Tansu Biçer ve Selahattin Paşalı’nın yer aldığı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2.sezon tarihi belli oldu.
Netflix platformu üzerinden izleyiciyle buluşan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, Tarihi Pera Palas Oteli ile ilgili bir yazı hazırlarken kendini bir anda geçmişte bulan gazeteci Esra’nın Türkiye'nin kaderini değiştirebilecek bir komployu durdurma çabaları sırasında gelişen olayları konu ediniyor.
PERA PALAS’TA GECE YARISI KONUSU NEDİR?
Yönetmenliğini Emre Şahin’in üstlendiği Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi Pera Palas Oteli’nde geçen hikayeyi anlatıyor. Charles King’in “Midnight At The Pera Palace” kitabından uyarlanan dizi, modern bir gazeteci olan Esra’nın bir görev için kaldığı otelde tesadüfen 1919 yılına gitmesi ve Atatürk’ü öldürmeye yönelik bir komployu durdurma çabalarının geleceği nasıl etkileyeceğini konu ediniyor.
PERA PALAS’TA GECE YARISI 2.SEZON KONUSU NEDİR?
İlk sezonun devamı niteliğinde olan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2.sezonunda, Esra ve arkadaşlarının Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine gitmesi ve Atatürk’ü korumakla kalmayarak Pera Palas’ın sırrını çözmeye çalıştığı hikayeyi konu ediniyor.
PERA PALAS’TA GECE YARISI 2.SEZON NE ZAMAN?
Netflix platformu üzerinden yayınlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin 2.sezonu 12 Eylül Perşembe günü izleyicinin erişimine açılacak.
PERA PALAS’TA GECE YARISI DİZİSİ OYUNCULARI
Hazal Kaya - Esra Köksüz/Peride
Tansu Biçer - Ahmet
Selahattin Paşalı - Halit
Engin Hepileri - Reşat
Hakan Dinçkol - Mustafa Kemal Atatürk
Yasemin Szawlowski - Sonia
James Chalmers - George
Ahmet Varlı - Dimitri
Nergis Öztürk - Eleni
Osman Albayrak - Naim Efendi
Ergün Metin - Fahrettin
Clare Louise Frost - Agatha Christie
Jordan J Gallagher - Lover
Güven Murat Akpınar - Muntaz
Tülin Özen - Lili
Nezaket Erden - Meliha
Haydar Şahin - Selahattin Giz
Tuğba Çom - Halime
Tülin Ece - Eva
PERA PALAS’TA GECE YARISI KAÇ BÖLÜM?
3 Mart 2022 tarihinde Netflix platformu üzerinden yayınlanmaya başlayan Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 8 bölümden oluşuyor.
PERA PALAS’TA GECE YARISI HANGİ KİTAPTAN UYARLANDI?
Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi Charles King’in Midnight At The Pera Palace kitabından uyarlanmıştır.