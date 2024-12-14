Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan kimdir? THY kara listesine alındı

14 Aralık 2024 13:19 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 13:30

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın THY'nin İstanbul - Dubai seferinde söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Yaşananların ardından kara listeye alınmıştı.

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Özcan'ın THY uçak seferinde söylediği sözler Türkiye'nin gündemine yerleşti.

Dubai - İstanbul seferin söylediklerinin ardından sosyal medyada oldukça konuşuldu.

PETLAS YÖNETİM KURULU ÜYESİ ABDÜLKADİR ÖZCAN KİMDİR?

Abdulkadir Özcan, Özcan'ın kendi adını taşıyan oğludur.

Baba Özcan, 1955 senesinde ticarete başlayan isim kullanılan lastikleri kaplayarak yeniden satışa sunan firmalara hurda lastik temin ederek kariyerine başladı.

AKO Grup kurulmasının ardından yeni lastik satışlarına da başladı. İlerleyen süreçte önde gelen üreticilerden bir tanesi oldu. Şirket 1986 senesinde büyüdü ve ilk şubesi Mersin'de açıldı. Petlas, 2005 senesinde Abdulkadir Özcan yönetimindeki AKO Grup tarafından satın alındı. Abdulkadir Özcan, babası ile aynı ismi taşıyor.

ABDÜLKADİR ÖZCAN NEDEN THY KARA LİSTESİNE ALINDI, NE OLDU?

Dubai ile İstanbul arasında sefer yapan THY uçağında Özcan'ın söyledikleri gündem oldu. "Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım" sözlerinin ardından tepki çekti.

Yahya Üstün sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır."