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 | Erdem Avsar

Pınar Kür kimdir neden öldü?

Edebiyat dünyasının tanınan isimlerinden akademisyen, edebiyatçı, çevirmen Pınar Kür hayatını kaybetti. Pınar Kür’ün kariyeri ve ölüm nedeni araştırılıyor.

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Pınar Kür kimdir neden öldü?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 15:07

Ünlü edebiyatçı ve akademisyen Havva Pınar Kür’ün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vefat haberini Yekta Kopan duyurdu.

Peki, Pınar Kür kimdir, eserleri neler? Pınar Kür neden öldü?

Pınar Kür kimdir neden öldü?

PINAR KÜR NEDEN ÖLDÜ?

82 yaşındaki Pınar Kür, yaşı itibariyle de bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen ünlü edebiyatçının ağırlaştığı ve yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadığı öğrenildi.

Pınar Kür kimdir neden öldü?

PINAR KÜR KİMDİR?

Havva Pınar Kür, 15 Nisan 1943 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Robert Kolej'de lise okuduktan sonra lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı.

Pınar Kür, daha sonra Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktorasını tamamladı.

Pınar Kür’ün başlıca eserleri arasında Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı, Sonuncu Sonbahar sayılabilir.

ETİKETLER
#hayatını kaybetti
#Ölüme Neden Olma
#Havva Pınar Kür
#Ünlü Edebiyatçı
#Eserler
#Aktüel
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