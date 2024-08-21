Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün cenazesi bugün toprağa verilecek

21 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 09:04

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden dolayı hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün vefat haberi yürekleri yaktı.

MUHAMMED EMİN ÖNK'ÜN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün cenazesi bugün öğle vaktinde Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak namaz sonrasında toprağa verilecek.

MUHAMMED EMİN ÖNK ŞEHİT OLDU

Türkiye'nin yüreklerini yakan şehit haberi dün MSB tarafından verildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesinden kaynaklı olarak yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk hayatını kaybetti.

MSB tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit oldu"