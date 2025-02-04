Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşı nerede bulundu? MSB açıkladı

04 Şubat 2025 23:41 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:42

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşı bulundu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 3 yıl sonra ulaşıldığını açıkladı. 3 Kasım 2022'de terör örgütünün roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Bazna'nın naaşı, 29 Ocak 2025'te bulundu. Bakanlık, Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını duyururken, şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına 3 yıl sonra ulaşıldığını bildirdi. 3 Kasım 2022'de terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Bazna'nın naaşı, yoğun aramaların ardından bulundu.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA BAZNA'NIN NAAŞI BULUNDU MU?

3 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Bazna'nın naaşına, 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu süreçte yapılan tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

“Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

ŞEHİT MUSTAFA BAZNA KİMDİR?

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yaparken, terör örgütü mensuplarının roket saldırısına maruz kalarak şehit düştü. Roket saldırısı sonucunda kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği 3 Kasım 2022 tarihi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acı kayıplarından biri olarak tarihe geçti.

MUSTAFA BAZNA NE ZAMAN ŞEHİT OLDU?

Mustafa Bazna, 3 Kasım 2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu.

MUSTAFA BAZNA'NIN NAAŞI NEREDE BULUNDU?

Naaşı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan aramalar sonucu bulundu.