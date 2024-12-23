Plaka kodlarının değişeceği iddiaları gündemde! Açıklama bekleniyor

23 Aralık 2024 11:01 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:11

Ülkemizde il sayısının 81'den 100'e çıkarılacağı iddia edilirken bu konu uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken sosyal medyada plaka kodlarının değişeceği iddia edildi.

Türkiye'de 81 il sayısının 100'e çıkması halinde araç plaka kodlarının da değişmesi gerekir. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre plaka kodlarının değişeceği iddia edildi. Şu an için herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

PLAKA KODLARI DEĞİŞİYOR MU, DEĞİŞECEK Mİ?

Ülkemizde bulunan il sayısının 81'den 100'e çıkması bir süredir konuşuluyor fakat resmi olarak herhangi bir düzenleme gündemde değil.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre il sayısının artmasıyla beraber plaka kodlarında da değişkenlik yaşanacağı düşünülüyor.

X ve Facebook'ta konuşulan iddialar asılsız olurken şu an için konuyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre şu an için plaka kodlarında değişiklik yaşanmayacak.

İl sayısının 100'e çıkarılması halinde yeni plaka kodlarının şöyle olacağı da iddia edildi:

Adana - 01

Adıyaman - 02

Afyonkarahisar - 03

Ağrı - 04

Aksaray - 05

Amasya - 06

Ankara - 07

Antalya - 08

Ardahan - 09

Artvin - 10

Aydın - 11

Balıkesir - 12

Bartın - 13

Batman - 14

Bayburt - 15

Bilecik - 16

Bingöl - 17

Bitlis - 18

Bolu - 19

Burdur - 20

Bursa - 21

Çanakkale - 22

Çankırı - 23

Çorum - 24

Denizli - 25

Diyarbakır - 26

Düzce - 27

Edirne - 28

Elazığ - 29

Erzincan - 30

Erzurum - 31

Eskişehir - 32

Gaziantep - 33

Giresun - 34

Gümüşhane - 35

Hakkari - 36

Hatay - 37

Iğdır - 38

Isparta - 39

İstanbul - 40

İzmir - 41

Kahramanmaraş - 42

Karabük - 43

Karaman - 44

Kars - 45

Kastamonu - 46

Kayseri - 47

Kırıkkale - 48

Kırklareli - 49

Kırşehir - 50

Kilis - 51

Kocaeli - 52

Konya - 53

Kütahya - 54

Malatya - 55

Manisa - 56

Mardin - 57

Mersin - 58

Muğla - 59

Muş - 60

Nevşehir - 61

Niğde - 62

Ordu - 63

Osmaniye - 64

Rize - 65

Sakarya - 66

Samsun - 67

Siirt - 68

Sinop - 69

Sivas - 70

Şanlıurfa - 71

Şırnak - 72

Tekirdağ - 73

Tokat - 74

Trabzon - 75

Tunceli - 76

Uşak - 77

Van - 78

Yalova - 79

Yozgat - 80

Zonguldak - 81