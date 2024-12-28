Plastik poşet fiyatı ne kadar oldu? Yeni yılda zam uygulanacak

28 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 11:20

2019 senesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan plastik poşetlerden ücret alınması günümüzde devam ediyor. 25 kuruş olan poşet fiyatları yeni yılda zamlı olarak uygulanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2019 senesinde poşetlerden 25 kuruş ücret alınması uygulamasını başlamıştı. Önümüzdeki yıl için ise zamlı fiyat uygulanacak. Ne kadar olduğu da zamla beraber netleşti

PLASTİK POŞET NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2019 yılından beri hayatımızda olan bu uygulama devam ederken 2025 yılında da zamlı fiyatı uygulanacak. 25 kuruş olan plastik poşet fiyatı zamla beraber 50 kuruş oldu.

PLASTİK POŞETE ZAM MI GELDİ?

2019 senesinden beri uygulanan ücretlendirme sistemi devam ediyor. 2025 yılında ise zam uygulanacak ve 50 kuruştan satılacak.