Playground Games, Forza Horizon 4'ün 15 Aralık'ta Steam ve Microsoft mağazalarında satıştan kaldırılacağını duyurdu

26 Haziran 2024 21:02 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:35

Microsoft dünyanın en büyük reklam panosunda Xbox'ın reklamını yaptı

Microsoft dünyanın en büyük reklam panosunda Xbox'ın reklamını yaptı

Playground Games, popüler yarış oyunu Forza Horizon 4'ün 15 Aralık itibarıyla Steam ve Microsoft mağazalarından kaldırılacağını duyurdu.

Neden mağazalardan kaldırıldığı ise açıklanmadı.

Sevilen oyunun 6. yılı olmasına rağmen, neden böyle bir karar alındığı bilinmiyor.

FORZA HORIZON 4 NE KADAR? NEREDEN ALINIR?

Forza Horizon 4, şu anda Steam üzerinde %80 indirimle 3.99 dolara satılıyor.

Oyuncular, bu indirimi değerlendirerek oyunu uygun fiyata edinebilirler.

Bu fırsat, 15 Aralık'a kadar geçerli olacak ve ardından oyun satıştan kaldırılacak.

FORZA HORIZON 5 İNDİRİME GİRECEK Mİ?

Forza Horizon 5 ise 32.78 dolardan satışa sunulmaya devam ediyor.

Yeni oyun, gelişmiş grafikler ve yenilikçi oyun mekanikleriyle oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ancak, Forza Horizon 4’ün indirimli fiyatı, özellikle seriye yeni başlayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.