19 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:45

Sony tarafından yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. 799 Euro fiyat etiketi ile satışa çıkacak olan PlayStation 5 Pro'nun ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony yeni oyun konsolu PlayStation 5 Pro'yu geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlik ile tanıttı.

Oyun konsolunun tanıtılmasının ardından vatandaşlar ne zaman çıkacağını merak etmeye başladı.

PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony tarafından açıklanan bilgilere göre PlayStation 5 Pro, 7 Kasım 2024 tarihinde 799 Euro'dan satışa çıkacak. Ön siparişler ise 26 Eylül tarihinde açılacak.

PLAYSTATİON 5 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.

19 Eylül 2024 tarihindeki mevcut Euro kuruna göre PlayStation 5 Pro'nun (38,02) 26 bin 575 TL + vergiler olacağı tahmin ediliyor.

PLAYSTATİON 5 PRO ÖZELLİKLERİ NEDİR?

PlayStation 5 Pro, bir önceki konsol sürümü PlayStation 5'e göre yüzde 67 daha fazla işlem birimine ve yüzde 28 daha hızlı bir bellekle geliyor.

Cihazın yüzde 45'e kadar daha hızlı işlem sağlayarak oyun deneyimini akıcı bir hale getireceği belirtiliyor.

GameBoost seçeneğine sahip olan konsolda Wi-Fi 7 ve 8K çözünürlük özelliği bulunuyor.

Işın izleme teknolojisi ile gelen cihaz yapay zeka tabanlı, keskin görüntü sağlamak için geliştirilen PlayStation Spectral Super Resolution ile geliyor.

4K Blu-ray disk sürücüsü ise cihazda bulunmazken kullanıcılar isteğe bağlı şekilde satın alabilecek.