PlayStation 5 Pro tanıtım etkinliği bugün saat 18.00'de YouTube'dan yayınlanacak

10 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:28

Teknoloji devi Sony tarafından PlayStation ile ilgili teknik bir lansman yapılacağı duyuruldu. YouTube üzerinden yayınlanacak olan lansmanda PlayStation 5 Pro'nun tanıtılması bekleniyor. Lansmanın duyurulması ile birlikte PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak ve Türkiye fiyatı ne kadar olacak gibi sorular gündeme geldi

Dünyanın en popüler oyun konsollarından biri olan PlayStation 5'in, Pro versiyonunun ne zaman çıkacağı ile ilgili son zamanlarda birçok iddia bulunuyordu.

Konsolun üreticisi Sony tarafından konuyla ilgili duyuru yapıldı ve PlayStation 5 Pro'nun tanıtım etkinliğinin ne zaman yapılacağını açıkladı.

PLAYSTATİON 5 PRO ETKİNLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sony tarafından geçtiğimiz günlerde 10 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 18.00'de PlayStation 5 ile ilgili teknik bir sunum yapılacağı açıklandı.

Bu sunumda serinin yeni versiyonu PlayStation 5 Pro'nun da tanıtılması bekleniyor.

Etkinliği Sony Interactive Entertainment İçerik İletişimi Kıdemli Direktörü ve PlayStation'un baş mimarlarından olan Mark Cerny sunacak.

PLAYSTATİON 5 PRO TANITIMI NASIL İZLENİR?

PlayStation 5 Pro'nun etkinliği firmanın resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

PLAYSTATİON 5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK, TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Pro'nun ne zaman çıkacağı ve Türkiye fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sony 2023 yılında Türkiye'den çekilme kararı alarak faaliyetlerini distribütör üzerinden yapma kararı almıştı.

Bu sebepten dolayı sosyal medyada kullanıcılar PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatlarında bazı farklılıkların olabileceğini iddia etti.