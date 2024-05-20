PlayStation Plus'a Nisan ayında Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere 10 oyun daha eklenecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 May 2024 16:33 - Güncelleme : 20 May 2024 16:43
Oyunseverler tarafından Nisan ayında PlayStation Plus'a eklenecek oyunlar araştırılıyor. Ayrıca abonelik sisteminin Premium ile Classics versiyonlarına da gelecek olanlar merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
PlayStation oyun konsolunun sahibi olan Sony, Microsoft'un oyun abonelik hizmeti Xbox GamePass'e rakip olmak için PlayStation Plus servisine oyunlar eklemeye devam ediyor.
Her ay yeni oyunların eklendiği bir kütüphane sunan Sony, Nisan ayının Plus, Extra ve Premium abonelerine sunulacak olan oyunlarını açıkladı.
Oyunseverler tarafından ise PlayStation Plus'a Nisan ayında eklenecek olan oyunlar merak ediliyor.
PlayStation Plus'a 21 Mayıs itibarıyla 11 yeni oyun daha eklenecek.
Bu oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Watch Dogs gibi yapımlar yer alıyor.
PlayStation Plus'ın Nisan ayının bütün oyunları ise şöyle:
- Red Dead Redemption 2
- Deceive Inc.
- The Sims 4 City Living
- Crime Boss: Rockay City
- The Settlers: New Allies
- Stranded: Alien Dawn
- Cat Quest
- Cat Quest II
- The LEGO Movie 2 Videogame
- Watch Dogs
Playstation Premium ve Classics paketi
- 2 XTreme - PS4, PS5
- G-Police - PS4, PS5
- Worms Pinball - PS4, PS5
Kaynak: TGRT HABER