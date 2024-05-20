PlayStation Plus'a Nisan ayında Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere 10 oyun daha eklenecek

20 May 2024 16:33 - Güncelleme : 20 May 2024 16:43

PlayStation Plus, Extra ve Premium oyunlarını duyurdu: RDR2 ücretsiz oluyor

PlayStation Plus, Extra ve Premium oyunlarını duyurdu: RDR2 ücretsiz oluyor

PlayStation oyun konsolunun sahibi olan Sony, Microsoft'un oyun abonelik hizmeti Xbox GamePass'e rakip olmak için PlayStation Plus servisine oyunlar eklemeye devam ediyor.

Her ay yeni oyunların eklendiği bir kütüphane sunan Sony, Nisan ayının Plus, Extra ve Premium abonelerine sunulacak olan oyunlarını açıkladı.

Oyunseverler tarafından ise PlayStation Plus'a Nisan ayında eklenecek olan oyunlar merak ediliyor.

PlayStation Plus'a 21 Mayıs itibarıyla 11 yeni oyun daha eklenecek.

Bu oyunlar arasında Red Dead Redemption 2, Watch Dogs gibi yapımlar yer alıyor.

PlayStation Plus'ın Nisan ayının bütün oyunları ise şöyle:

Red Dead Redemption 2

Deceive Inc.

The Sims 4 City Living

Crime Boss: Rockay City

The Settlers: New Allies

Stranded: Alien Dawn

Cat Quest

Cat Quest II

The LEGO Movie 2 Videogame

Watch Dogs

Playstation Premium ve Classics paketi