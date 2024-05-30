PlayStation Plus'ta Haziran ayı boyunca 2600 TL değerindeki 3 oyun ücretsiz olacak

30 May 2024 16:24 - Güncelleme : 30 May 2024 16:34

PlayStation Plus, Haziran ayında abonelerine büyük bir sürpriz yaparak 2600 TL değerindeki üç oyunu ücretsiz sunuyor.

Haziran ayı boyunca PlayStation Plus üyeleri, popüler ve heyecan verici üç oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler.

Bu ayın ücretsiz oyunları arasında hem nostalji severler için klasikler hem de yeni nesil oyuncular için heyecan verici yapımlar yer alıyor.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake ile eğlenceli bir maceraya atılabilir, AEW: Fight Forever ile ringde mücadele edebilir ve Streets Of Rage 4 ile aksiyon dolu sokak dövüşlerine katılınabiliyor.

PlayStation Plus üyeleri, Haziran ayı boyunca bu harika oyunları ücretsiz olarak indirip keyifle oynayabilecekler.