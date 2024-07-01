PlayStation Türkiye oyun fiyatlarına zam yaptı, 2024 güncel PS oyun fiyatları

01 Temmuz 2024 16:37 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:47

Harry Potter Quidditch Champions 3 Eylül'de PlayStation 5/4, Xbox Series/One, Switch ve PC için yayınlanacak

Harry Potter Quidditch Champions 3 Eylül'de PlayStation 5/4, Xbox Series/One, Switch ve PC için yayınlanacak

Playstation Türkiye, 2024 yılı itibarıyla oyun fiyatlarında ciddi bir artış yaptı.

Playstation oyuncuları, güne zam haberi ile başladı.

PLAYSTATION OYUN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yeni fiyat listesine göre, God of War: Ragnarök, Assassin’s Creed Shadows ve Call of Duty: Black Ops 6 gibi oyunlar 2.799 TL'den satışa sunuluyor.

Black Myth: Wukong ve Silent Hill 2'nin fiyatı ise 2.499 TL olarak belirlendi.

Marvel’s Spider-Man 2 ise 1.999 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

PS OYUNLARI ZAMLANDI MI?

Evet, PlayStation Türkiye oyun fiyatlarına zam yaptı. Yeni fiyat listesi şöyle:

God of War: Ragnarök: 2.799 TL

Assassin’s Creed Shadows: 2.799 TL

Call of Duty: Black Ops 6: 2.799 TL

Black Myth: Wukong: 2.499 TL

Star Wars Outlaws: 2.799 TL

Silent Hill 2: 2.499 TL

Marvel’s Spider-Man 2: 1.999 TL

Oyunseverler, bu zamlarla birlikte bütçelerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.

Özellikle popüler oyunların yüksek fiyatları, oyuncular arasında büyük bir tartışma konusu oldu.