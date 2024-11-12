Pogba Galatasaray'a gelecek mi? İddialar taraftarı sevindirdi

12 Kasım 2024 14:51 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:06

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, Victor Osimhen transferi ile ses getirmişti. Son zamanlarda artan Pogba Galatasaray'a gelecek iddialarının ardından taraftarın gözü yetkili kişilerden gelecek olan açıklamaya çevrildi.

Galatasaray'ın son transferleri futbol camiasında oldukça konuşulurken Paul Pogba'nın takıma dahil edileceği hakkında çıkan iddialar arttı.

2018-19 sezonunda ise PFA Yılın Takımı'na seçildi.

POGBA GALATASARAY'A MI GELECEK 2024?

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, Spor Alles YouTube kanalında Pogba hakkındaki transfer iddiaları hakkında Galatasaray ile Pogba'nın menajeri ile görüşmeler yaşandığını söyledi.

Özcan, "Pogba, Mart ayında sahalara dönecek. Erden Timur görevde olsaydı 'Paul Pogba, Galatasaray'da olur' derdim. Erden Timur dönemindeki transfer süreçlerini özetleyen bir transfer. Galatasaray, bu tarz yıldız oyuncuları rehabilite durumu var. Yaşı daha 31. Pogba, kafasını futbola verdiği zaman bu ligde 3-4 sene iş yapar. Galatasaray, transferlerde Icardi ile Osimhen'in ekmeğini bence yiyecek. Yani Pogba, Galatasaray'a gelmek ister. Erden Timur görevde olsaydı 'Paul Pogba, Galatasaray'da olur' derdim. Erden Timur dönemindeki transfer süreçlerini özetleyen bir transfer. Galatasaray, bu tarz yıldız oyuncuları rehabilite durumu var." sözleri ile Pogba hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Görüşmelerin olumlu veya olumsuz olması durumu hakkında bilgi vermeyen Özcan, Pogba transferi hakkında bilgilendirme yaparken şu an için kulüplerden resmi bir açıklama gelmedi.

POGBA HANGİ TAKIMDA, KAÇ YAŞINDA?

15 Mart 1993 senesinde dünyaya gelen oyuncu orta saha pozisyonunda oynayan Fransız millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen futbolcu, doping kullanımı sebebiyle cezalı olduğu için futbol oynamaya uygun değildir.