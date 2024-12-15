Pogba Galatasaray’a mı geliyor? Pogba’nın teklifi Okan Buruk’a iletilecek

15 Aralık 2024 19:49 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 20:03

Doping cezasının ardından sahalara dönmeye hazırlanan Paul Pogba’nın Galatasaray ile idmana çıkmak istediği iddia edildi.

Gündeme gelen transfer​ iddialarına göre yıldız oyuncu Galatasaray​'da antrenmana çıkmak istiyor.

Pogba, bu talebini menajerler vasıtasıyla sarı-kırmızılı kulübe iletti.

Paul Pogba'nın bu talebi Galatasaray teknik direktör Okan Buruk​'a iletilecek ve yıldız oyuncu ile ilgili değerlendirme yapılacak.

POGBA NE ZAMAN SAHAYA ÇIKABİLİR?

Paul Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle Ağustos 2023’te futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Fransız yıldızın bu cezası daha sonra 18 aya düşürülmüştü.

Pogba, 2025 Ocak ayından itibaren antrenmanlara çıkabilecek.

Yıldız futbolcu, Mart ayından itibaren ise yeniden sahaya çıkabilecek.

POGBA MANCHESTER CİTY’İ İSTEMİYOR

Öte yandan Manchester City​, orta sahada yaşadığı sıkıntıların ardından Pogba ile temasa geçti.

Deneyimli oyuncu ise Manchester United geçmişi nedeniyle şu anda aynı ligdeki Manchester City'nin ilgisine sıcak bakmıyor.