Pole pozisyonu Verstappen'in oldu! Belçika GP bugün saat 16.00'da düzenlenecek
F1 2024 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı bugün Belçika'da düzenlenecek. F1 Belçika GP'nin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda düzenleneceği açıklandı.
Sporseverler tarafından yakından takip edilen Formula 1 (F1) 2024 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışına Belçika ev sahipliği yapıyor.
Spa-Francorchamps Pisti'nde yapılacak olan yarışın sıralama turları 27 Temmuz Cumartesi günü oynandı.
Sıralama turlarında Redd Bull pilotu Max Verstappen, pole pozisyonunun sahibi olurken arkasında ise sırayla C. Leclerc (Ferrari), S. Perez (Red Bull), L. Hamilton (Mercedes) ve L. Norris (McLaren) yer aldı.
Motor sporlarını yakından takip edenler tarafından ana yarışın ne zaman düzenleneceği merak ediliyor.
F1 BELÇİKA SAAT KAÇTA?
F1 Belçika GP 28 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile saat 16.00'da düzenlenecek.
Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
VERSTAPPEN NEDEN GRİD CEZASI ALDI?
Red Bull, Verstappen'in aracında değişikliğe giderek içten yanmalı motorunu değiştirdi.
Tek parça değişimi yaptığı için Verstappen 10 sıra grid cezası aldı.
F1 BELÇİKA GP HANGİ ŞEHİRDE DÜZENLENECEK?
Şampiyonanın 14. ayağı olan yarış Belçika'nın Stavelot şehrine bağlı Francorchamps ilçesinde bulunan Circuit of Spa-Francorchamps pistinde düzenlenecek.