Polis Akademisi PAEM 450 öğrenci alımında KPSS P3 puanı geçerli olacak

28 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:35

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Polis Amirleri Eğitim Müdürlüğüne en az lisans mezunu 360 erkek, 90 kadın aday alımı yapılacak.

PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine, örgün eğitim veren üniversitelerin en az lisans mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

Aday ön belirleme başvuruları, 28 Ağustos 2024 - 6 Eylül 2024 tarihleri arasında PAEM web sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

PAEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

PAEM aday ön başvuruları için, 28 Ağustos Çarşamba Günü Saat: 09.00’dan 06 Eylül 2024 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Gölbaşı Şubesi/Ankara “2024 Yılı 7. Dönem PAEM Giriş Sınavı” isimli hesabına bin 110 TL sınav başvuru ücretini yatırılmalıdır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından yatırılacaktır.

PAEM KAÇ PUANLA ALIYOR?

Polis Amirleri Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS P3 puan türünde 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmekte.

PAEM BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Örgün eğitim veren üniversitelerin en az dört (4) yıl süreli fakültelerinden mezun olmak,

3) 2023 ve 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (75,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1997 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

10) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

11) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

12) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

13) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

14) Terör örgütleri ile bu örgütlerin eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

15) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

16) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak, şartları aranır.