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 | Hüseyin Bahcivan

Polislik başvurusu ne zaman 2025? 33. dönem POMEM başvuru detayları

32. dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 33. dönem POMEM başvurularının ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından polislik başvurusunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Polis olmak isteyen vatandaşlar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor.

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Polislik başvurusu ne zaman 2025? 33. dönem POMEM başvuru detayları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:42

Başkanlığı tarafından 32. dönem ön başvuruları 21 Kasım 2024 tarihinde alınmaya başlanmıştı. 32. dönem POMEM sonuçları ise 14 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı.

Sonuçların duyurulmasının ardından vatandaşlar yeni dönem polislik başvurularının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

Polislik başvurusu ne zaman 2025? 33. dönem POMEM başvuru detayları

POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

Bir sonraki dönem yani polislik başvurusu yani 33. dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 33. dönem POMEM başvurularının 2025 Kasım ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Polislik başvurusu ne zaman 2025? 33. dönem POMEM başvuru detayları

POLİS OLMAK İÇİN BOY, KİLO KAÇ OLMALI?

33. dönem POMEM başvurularının şartları henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl açıklanan şartlarda boy ve kilo oranları kadınlara ve erkeklere göre şöyle:

  • Kadınlar için en az 162 boy
  • Erkekler için en az 167 boy
  • Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18 (dahil) ile 27 (dahil) aralığında olmak.
ETİKETLER
#başvuru
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