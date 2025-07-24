Polislik başvurusu ne zaman 2025? 33. dönem POMEM başvuru detayları

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 32. dönem POMEM ön başvuruları 21 Kasım 2024 tarihinde alınmaya başlanmıştı. 32. dönem POMEM başvuru sonuçları ise 14 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı.

Sonuçların duyurulmasının ardından vatandaşlar yeni dönem polislik başvurularının ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

POLİSLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

Bir sonraki dönem yani polislik başvurusu yani 33. dönem POMEM başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 33. dönem POMEM başvurularının 2025 Kasım ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

POLİS OLMAK İÇİN BOY, KİLO KAÇ OLMALI?

33. dönem POMEM başvurularının şartları henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl açıklanan şartlarda boy ve kilo oranları kadınlara ve erkeklere göre şöyle: