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 | Erdem Avsar

Polislik başvurusu son gün ne zaman? 33. dönem POMEM başvuruları için son günler

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezine katılmak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi tarafından açıklanacak POMEM başvuru tarih detaylarını merak ediyor.

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Polislik başvurusu son gün ne zaman? 33. dönem POMEM başvuruları için son günler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 20:30
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 20:30

Önceki dönem alımlarının geride kalmasının ardından gözler sıradaki alımlara çevrildi.

Polis olmak isteye vatandaşlar 33. POMEM başvurularının tarihlerini merak ediyor.

Peki, POMEM açıklandı mı, başvurular ne zaman alınır?

Polislik başvurusu son gün ne zaman? 33. dönem POMEM başvuruları için son günler

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı henüz Başkanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Geçen dönem POMEM başvuruları 21 Kasım 2024 tarihinde alınmıştı, bu kapsamda 2025 başvurularının da yine Kasım ayı içerisinde alınması bekleniyor.

Başvuru yapacak vatandaşların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Ayrıca başvurular genellikle Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

Lise mezunu vatandaşlar için ise Polis Meslek Yüksekokulu alımları ayrı süreçtedir.

ETİKETLER
#pomem
#başvuru tarihi
#çalışma hayatı
#polis akademisi
#Polis Sağlık
#Aktüel
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