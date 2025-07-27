Polislik başvurusu son gün ne zaman? 33. dönem POMEM başvuruları için son günler

Önceki dönem POMEM alımlarının geride kalmasının ardından gözler sıradaki alımlara çevrildi.

Polis olmak isteye vatandaşlar 33. POMEM başvurularının tarihlerini merak ediyor.

Peki, POMEM başvuru tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman alınır?

33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Geçen dönem POMEM başvuruları 21 Kasım 2024 tarihinde alınmıştı, bu kapsamda 2025 başvurularının da yine Kasım ayı içerisinde alınması bekleniyor.

Başvuru yapacak vatandaşların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Ayrıca başvurular genellikle Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılmaktadır.

Lise mezunu vatandaşlar için ise Polis Meslek Yüksekokulu alımları ayrı süreçtedir.