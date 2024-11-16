POMEM 12 bin polis memuru alımı başvuru şartları ve tarihi bekleniyor

16 Kasım 2024 16:34 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 16:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün 32. dönem POMEM alımları hakkında açıklamada bulundu. Milyonlarca kişi polis olmak için memur alımlarını bekliyordu. POMEM polis alımı başvurularının tarihi ve şartları da bekleniyor.

32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri alımı ile 12 bin polis memuru​ alımı gerçekleşecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya​ sosyal medya hesabından polis alımı gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

POMEM​ 32. DÖNEM POLİS MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

31. Dönem POMEM başvuruları bu yıl 4-14 Nisan aralığında alınmıştı. Şu an için 12 bin polis memur alımı başvurularının başlayacağı tarih duyurulmadı.

Kısa süre içerisinde Polis Akademisi​ tarafından başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz. Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600;



Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek,

360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400…

Yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır."

12 BİN POLİS MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Akademi tarafından şu an başvuru şartları duyurulmadı. Kısa sürede açıklanması beklenen şartlar geçtiğimiz yıllarda şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lisans veya önlisans mezunu olmak ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumundan mezun olmak.

KPSS sınavından istenen puanı almak. (Lisans mezunları P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları P93 puan türünden en az 65).