POMEM 33. dönem polis akademisi başvuruları bitti mi son gün ne zaman?

33. Dönem POMEM başvuru süreci, Türkiye genelinde polis olmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor.

POMEM kapsamında lisans mezunu 8 bin, önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplam 10 bin aday kabul edilecek.

POMEM BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın takvimine göre ön başvurular 20 Ocak 2026 tarihinde sona erdi.

Bu tarihten sonra değerlendirme süreci başlayacak ve sınav aşamalarına katılacak adaylar resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adayların KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama işlemleri başvuru süresinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Sonuçlara ilişkin duyurular yalnızca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak.

POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi’nin resmî internet adresi olan pa.edu.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Adaylara ayrıca posta veya farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirme sağlanmayacak.