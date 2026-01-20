Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

POMEM 33. dönem polis akademisi başvuruları bitti mi son gün ne zaman?

33. Dönem POMEM kapsamında 10 bin polis adayı alımı için ön başvurular tamamlanmak üzere. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen süreçte gözler, sınavlara katılmaya hak kazanan adayların ilan edileceği tarihe çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından fiziki yeterlilik, mülakat ve sağlık süreçlerine geçilecek.

POMEM 33. dönem polis akademisi başvuruları bitti mi son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 17:22

33. Dönem POMEM başvuru süreci, Türkiye genelinde polis olmak isteyen binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor.

POMEM kapsamında lisans mezunu 8 bin, önlisans mezunu 2 bin olmak üzere toplam 10 bin aday kabul edilecek.

POMEM 33. dönem polis akademisi başvuruları bitti mi son gün ne zaman?

POMEM BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın takvimine göre ön başvurular 20 Ocak 2026 tarihinde sona erdi.

Bu tarihten sonra değerlendirme süreci başlayacak ve sınav aşamalarına katılacak adaylar resmî internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Adayların KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama işlemleri başvuru süresinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.

Sonuçlara ilişkin duyurular yalnızca Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak.

POMEM 33. dönem polis akademisi başvuruları bitti mi son gün ne zaman?

POMEM SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, e-Devlet şifreleriyle Polis Akademisi’nin resmî internet adresi olan pa.edu.tr üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Adaylara ayrıca posta veya farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirme sağlanmayacak.

