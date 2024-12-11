POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi başvuru sonucu sorgulama ekranı araştırılıyor

11 Aralık 2024 17:51 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:13

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 12 bin öğrenci alımı yapacağı POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı.

32. Dönem POMEM ön başvuru süreci devam ediyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. Dönem POMEM ön başvuru süreci devam ediyor: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

32. dönem POMEM​ sonuç​ ekranında ön başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yoğunluk yaşanıyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim alan ve eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Polis Memuru​ olarak atanacak.

POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar sonuçlarını e-Devlet​ şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenebileceklerdir.

Sınava girmeye lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday​ sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 1.900.00 Türk Lirası (bin dokuz yüz) olan sınav başvuru ücretini yatırmaları gerekecek.

Adaylar, 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına ödemelerini yatırmaları gerekiyor.