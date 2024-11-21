POMEM ön başvurusu nasıl yapılır? 32. Dönem POMEM başvuruları başladı

21 Kasım 2024 10:13 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:16

32.dönem POMEM polis alımı ön başvuruları bugün başladı. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 2023 veya 2024 KPSS puanıyla yapılacak olan alımlar için kontenjanlar belli oldu.

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POMEM​ ön başvuru​ ekranı, Polis Akademisi​ Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adayların başvuru yapabilmek için 6 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlaması gerekiyor.

POMEM ÖN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

POMEM ön başvurular Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar, 21 Kasım - 9 Aralık 2024 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden ön başvurularını tamamlayabilecek.

12 Bin Polis Alımı Ön Başvurusu İçin Tıklayın.

POMEM KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

32.Dönem POMEM başvuru kontenjanları, lisans mezunları için 8 bin 160 erkek, bin 440 kadın ve önlisans mezunları için 2 bin 40 erkek, 360 kadın olarak belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 32.dönem POMEM polis kadro sayısını açıkladı:

"Türkiye'de 28. huzur ve güvenlik toplantısını gerçekleştirdik. 179 yıllık bir çınar olan emniyet teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9600, bunun 8160'ı erkek, 1440'ı kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından ise 2400 polis almak istiyoruz. Bunun 2040'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum."

POMEM BAŞVURUSU İÇİN KPSS​ PUANI KAÇ OLMALI?

POMEM başvuruları için; Lisans mezunlarının KPSS P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunlarının KPSS P93 puan türünden en az 65 almış olması gerekiyor.