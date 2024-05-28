Porsche, ilk hibrit modeli 2025 Porsche 911 GTS Hybrid'i tanıttı

28 May 2024 22:30 - Güncelleme : 28 May 2024 22:14

Alman basını Togg'u öve öve bitiremedi: Türk Tesla'sı çok iyi!

Alman basını Togg'u öve öve bitiremedi: Türk Tesla'sı çok iyi!

Porsche, 2025 yılında piyasaya süreceği 911 GTS Hybrid ile hibrit otomobil dünyasına güçlü bir giriş yapıyor.

Bu model, 3.6 litrelik sıralı altı silindirli motoruyla dikkat çekiyor.

0'dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşabilen araç, etkileyici bir performans sunuyor.

Elektrik turboşarj sistemi ile donatılan 911 GTS Hybrid, 532 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahip.

Porsche, bu yenilikçi modelle yüksek performansı ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek otomobil severlerin beğenisini kazanmayı hedefliyor.