Portekiz taraftarlar Pepe'ye müthiş bir koreografi ile veda etti

06 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:58

Futbol kariyerinde Beşiktaş Spor Kulübü’nde de oynayan Pepe, Portekiz-Hırvatistan futbol müsabakası öncesi düzenlenen bir seremoniyle veda ödülü aldı.

Son olarak ülkesinin Porto takımında stoper olarak forma giyen Pepe’ye Portekizli taraftarların hazırladığı koreografi eşliğinde Uluslar Ligi’nde ödül verildi.

PEPE KAÇ KEZ MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ?

Agresif futbol tarzıyla futbol dünyasının gözde isimlerinden biri olan 41 yaşındaki Pepe, kariyerinde 2007 yılından bugüne kadar 141 kez milli takım forması giydi.

FUTBOLCU PEPE KİMDİR?

26 Şubat 1983 yılında Brezilya’nın Maceio kentinde dünyaya gelen Képler Laveran Lima Ferreira bir diğer adıyla Pepe, kendi jenerasyonunun en iyi defans oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Futbol kariyerine Sport Club Corinthians Alagoano takımında başlayan Pepe, 18 yaşında Portekiz’in en tanınmış futbol kulüplerinden biri olan C.S. Maritimo’ya transfer oldu.

2001-2002 sezonu ikinci yarısında Maritimo'nun Portekiz üçüncü liginde mücadele ederek B takımında forma giymeye başlayan Pepe, 20 Ocak 2002 tarihinde CSD Camara de Lobos karşısında kariyerinin ilk maçına çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

12 Nisan 2002 tarihinde Boavista ile oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkarak ilk kez Maritimo forması giyen Pepe, 2002-2003 sezonunda A kadronun değişmez isimlerinden biri olarak 29 maçta forma giydi.

2004 yılında Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri olan Porto'ya transfer olan Pepe, yeni sezona 2004 UEFA Süper Kupası finali ile başladı.

2007 yılında İspanya’nın futbol kulübü Real Madrid’e transfer olan Pepe, aralıksız 10 yıl bu takımda forma giyerek 13 kupa zaferi yaşadı.

10 yılın ardından 2017-2018 sezonunda Real Madrid ile sözleşme yenilemeyerek Beşiktaş Spor Kulübü’yle transfer görüşmelerine başlayan futbolcu, Türkiye Süper Kupa finalinde ilk kez Beşiktaş forması giydi.

8 Ocak 2019 tarihinde 10 yılın ardından eski takımı Porto’ya geri döndü.

Mayıs 2024 tarihinde UEFA Euro 2024'ün 26 kişilik kadrosuna seçilen Pepe, 18 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanan açılış maçında, 41 yıl ve 113 günlükken Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu oldu.

8 Ağustos 2024 tarihinde profesyonel futboldan emekli oldu.

FUTBOLCU PEPE KAÇ YAŞINDA?

Maritimo, Porto, Real Madrid ve Beşiktaş'ta forma giyen Portekizli futbolcu Pepe, 41 yaşında futbol kariyerine veda etti.