Portimonense Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? Sebastian Szymanski’nin gecesi

İstanbul
Portimonense ile Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Sebastian Szymanski 20 ve 62. dakikada Fenerbahçe'nin gollerini kaydeden isim oldu.
Öte yandan rakibin tek golünü 90. dakikada Tamble Monteiro kaydetti.
Fenerbahçe, hazırlıklarına Portekiz’de devam edecek.
Sarı lacivertli ekip buradaki ikinci hazırlık maçında 20 Temmuz Pazar UD Leiria ile karşılaşacak.
Yeni transferlerinden Archie Brown, bu maçta ilk kez Fenerbahçe formasını giydi.
Kampa yeni katılan Jhon Duran ise maçta görev yapamadı.