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 | Hüseyin Bahcivan

Porto Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Portekiz ve İspanya devi hazırlık maçında karşılaşacak

Hazırlık mücadeleleri kapsamında bugün Portekiz devi Porto ile İspanya devi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Porto - Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. Karşılaşma bugün saat 21.00'de başlayacak.

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Porto Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Portekiz ve İspanya devi hazırlık maçında karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 19:29

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 3. sırada tamamlayan ile 'yı 3. sırada bitiren hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından Porto - Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Porto Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Portekiz ve İspanya devi hazırlık maçında karşılaşacak

PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE NEREDEN, HANGİ KANALDA?

Portekiz'de bulunan Eetadio Do Dragao'da oynanacak olan Porto - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Porto yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki oynadı. Bu karşılaşmaların ikisinde de Portekiz ekibi galibiyet ile ayrıldı.

Atletico Madrid ise Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Porto Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Portekiz ve İspanya devi hazırlık maçında karşılaşacak

PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Porto - Atletico Madrid karşılaşması bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kadroları ise henüz belli olmadı. Maçın başlamasına 1 saat kala iki kulübün de sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini açıklaması bekleniyor.

ETİKETLER
#porto
#atletico madrid
#la liga
#hazırlık maçı
#Portekiz Ligi
#Tivibu Spor
#Eetadio Do Dragao
#Aktüel
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