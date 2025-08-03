Porto Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Portekiz ve İspanya devi hazırlık maçında karşılaşacak

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Porto ile La Liga'yı 3. sırada bitiren Atletico Madrid hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen kritik mücadeleye geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından Porto - Atletico Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor.

PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI CANLI İZLE NEREDEN, HANGİ KANALDA?

Portekiz'de bulunan Eetadio Do Dragao'da oynanacak olan Porto - Atletico Madrid maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Porto yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki hazırlık maçı oynadı. Bu karşılaşmaların ikisinde de Portekiz ekibi galibiyet ile ayrıldı.

Atletico Madrid ise Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından ilk hazırlık maçına çıkıyor.

PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Porto - Atletico Madrid karşılaşması bugün (3 Ağustos 2025 Pazar) saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın kadroları ise henüz belli olmadı. Maçın başlamasına 1 saat kala iki kulübün de sosyal medya hesaplarından ilk 11'lerini açıklaması bekleniyor.