Post42 ve Soğuk Savaş ekibinde yer alan Berk Sevgi ayrıldığını açıkladı

29 Haziran 2024 15:25 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:41

YouTube'da yayınlanan ve birçok ünlü ismin de konuk olarak katıldığı Soğuk Savaş programı ile adını geniş kitlelere duyuran Berk Sevgi ekipten ayrıldığını duyurdu.

Ünlü içerik üreticisi aynı zamanda Post42 ekibinden de ayrıldığını belirtti.

BERK SOĞUK SAVAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada "selamlar bir duyurum var: kuruluşundan beri parçası olduğum Soğuk Savaş'tan ve Post 42 ekibinden kesin olarak ayrılıyorum. yolları açık olsun. beni seven ve takip eden gönül dostları ile başka yerlerde mutlaka karşılaşacağızdır. gözlerden öpüyorum" dedi.

Berk Sevgi neden ayrıldığına dair bir açıklama yapmadı.

SOĞUK SAVAŞ BERK KİMDİR?

Berk Sevgi 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'ne girdi.

2013 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra Samsung gibi birçok şirkette çalıştı.

Adını Soğuk Savaş videolarında duyuran Berk Sevgi, YouTube ve canlı yayınların yanı sıra metin yazarlığı da yapıyor.