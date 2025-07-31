Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor? Yerine geçmesi beklenen 4 aday var

Jerome Powell ile Donald Trump arasındaki anlaşmazlıklar, finans çevrelerinde yoğun bir şekilde tartışılıyor. Fed’in para politikaları ve Powell’ın görev süresi, bu gerginliğin merkezinde yer alıyor.

POWELL GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Jerome Powell’ın FED Başkanı olarak görev süresi 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Powell, FED Yönetim Kurulu üyesi olarak 31 Ocak 2028 tarihine kadar görev yapmaya devam edecek. Fed Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve başkanlık görevi dört yıllık bir süre için atanırken, Yönetim Kurulu üyeliği 14 yıllık bir süreyi kapsar. Bu nedenle, Powell başkanlık görevinden ayrılsa bile Yönetim Kurulu’nda kalmaya devam edebilecek.

POWELL’IN YERİNE KİM GELECEK?

Donald Trump’ın, Jerome Powell’ın görev süresi dolmadan yeni bir FED Başkanı atama planları yaptığına dair haberler gündeme düşmeye başldı. Trump’ın, 2025’in Eylül veya Ekim aylarında Powell’ın yerine geçecek ismi açıklayabileceği belirtiliyor. Öne çıkan adaylar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent, eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed yöneticisi Kevin Warsh yer alıyor. Bu isimler, genellikle Trump’ın düşük faiz politikalarına daha sıcak bakan kişiler olarak biliniyor.

TRUMP İLE POWELL NEDEN ANLAŞAMIYOR?

Donald Trump ile Jerome Powell arasındaki gerginlik, özellikle Fed’in faiz politikaları üzerine yoğunlaşıyor. Trump, hem 2016-2020 arasındaki ilk döneminde hem de 2025’te başlayan ikinci döneminde, Fed’in faiz oranlarını yüksek tutmasını sert bir şekilde eleştirdi ve ekonomik büyümeyi desteklemek için düşük faiz oranlarını savundu. Powell liderliğindeki Fed ise 2022 ve 2023 yıllarında enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırdı. Enflasyon 2022’de %9,1’lik zirve seviyesinden 2025’te %2,4’e geriledi. Trump, Powell’ın faiz indirimlerine yeterince hızlı geçmediğini iddia ederek, bir sosyal medya paylaşımında onu “büyük bir kaybeden” olarak nitelendirdi.

Powell ise Fed’in bağımsızlığına vurgu yaparak, faiz politikalarının ekonomik verilere dayandığını ve siyasi baskılara boyun eğmeyeceğini ifade etti. Kasım 2024’te düzenlediği bir basın toplantısında, Trump’ın istifa talebine “Hayır” yanıtını vererek, yalnızca geçerli bir neden ile görevden alınabileceğini belirtti. Trump, Nisan 2025’te Powell’ı kovabileceğini söylerken, Temmuz 2025’te bir NATO Zirvesi’nde Powell için “berbat biri” ve “çok aptal” gibi ifadeler kullandı.