Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor? Yerine geçmesi beklenen 4 aday var

Powell’ın görev süresi ne zaman biteceği merakı, faiz indirimi tartışmalarının gölgesinde devam ediyor. FED Başkanı Jerome Powell ile eski ve yeni ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerginlik, finans dünyasında önemli bir tartışma konusu haline gelmeye devam ediyor. Powell, enflasyonu kontrol altına almak için 2022 ve 2023’te faiz oranlarını artırırken, Trump düşük faiz politikalarını savunuyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor? Yerine geçmesi beklenen 4 aday var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 21:50
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 21:50

ile arasındaki anlaşmazlıklar, finans çevrelerinde yoğun bir şekilde tartışılıyor. ’in para politikaları ve Powell’ın görev süresi, bu gerginliğin merkezinde yer alıyor.

POWELL GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Jerome Powell’ın FED Başkanı olarak görev süresi 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Powell, FED Yönetim Kurulu üyesi olarak 31 Ocak 2028 tarihine kadar görev yapmaya devam edecek. Fed Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir ve başkanlık görevi dört yıllık bir süre için atanırken, Yönetim Kurulu üyeliği 14 yıllık bir süreyi kapsar. Bu nedenle, Powell başkanlık görevinden ayrılsa bile Yönetim Kurulu’nda kalmaya devam edebilecek.

Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor? Yerine geçmesi beklenen 4 aday var

POWELL’IN YERİNE KİM GELECEK?

Donald Trump’ın, Jerome Powell’ın görev süresi dolmadan yeni bir FED Başkanı atama planları yaptığına dair haberler gündeme düşmeye başldı. Trump’ın, 2025’in Eylül veya Ekim aylarında Powell’ın yerine geçecek ismi açıklayabileceği belirtiliyor. Öne çıkan adaylar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent, eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed yöneticisi Kevin Warsh yer alıyor. Bu isimler, genellikle Trump’ın düşük politikalarına daha sıcak bakan kişiler olarak biliniyor.

Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor? Yerine geçmesi beklenen 4 aday var

TRUMP İLE POWELL NEDEN ANLAŞAMIYOR?

Donald Trump ile Jerome Powell arasındaki gerginlik, özellikle Fed’in faiz politikaları üzerine yoğunlaşıyor. Trump, hem 2016-2020 arasındaki ilk döneminde hem de 2025’te başlayan ikinci döneminde, Fed’in faiz oranlarını yüksek tutmasını sert bir şekilde eleştirdi ve ekonomik büyümeyi desteklemek için düşük faiz oranlarını savundu. Powell liderliğindeki Fed ise 2022 ve 2023 yıllarında enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını artırdı. 2022’de %9,1’lik zirve seviyesinden 2025’te %2,4’e geriledi. Trump, Powell’ın faiz indirimlerine yeterince hızlı geçmediğini iddia ederek, bir sosyal medya paylaşımında onu “büyük bir kaybeden” olarak nitelendirdi.

Powell’ın görev süresi ne zaman bitiyor? Yerine geçmesi beklenen 4 aday var

Powell ise Fed’in bağımsızlığına vurgu yaparak, faiz politikalarının ekonomik verilere dayandığını ve siyasi baskılara boyun eğmeyeceğini ifade etti. Kasım 2024’te düzenlediği bir basın toplantısında, Trump’ın istifa talebine “Hayır” yanıtını vererek, yalnızca geçerli bir neden ile görevden alınabileceğini belirtti. Trump, Nisan 2025’te Powell’ı kovabileceğini söylerken, Temmuz 2025’te bir NATO Zirvesi’nde Powell için “berbat biri” ve “çok aptal” gibi ifadeler kullandı.

ETİKETLER
#fed
#fed
#jerome powell
#jerome powell
#abd merkez bankası (fed)
#donald trump
#faiz
#faiz indirimi
#abd ekonomisi
#Donald Trump
#Donald Trump
#Enflasyon
#Faiz Politikaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.