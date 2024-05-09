Premier Lig'de yılın futbolcusu 18 Mayıs Cumartesi günü belli olacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
09 May 2024 14:43 - Güncelleme : 09 May 2024 14:57
Premier Lig'de yılın futbolcusunun ne zaman seçileceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ayrıca adayların kimler olduğu ve 2024 yılının en iyi teknik direktörünün ne zaman seçileceği de araştırılıyor. İşte, detaylar...
Dünyanın en prestijli futbol liglerinden biri olan Premier Lig'in bitimine sayılı haftalar kala yılın futbolcusu ve en iyi teknik direktörü için adaylar belli oldu.
Futbolseverler tarafından yılın futbolcusunun ve en iyi teknik direktörünün ne zaman açıklanacağı ile adayları merak ediliyor.
Premier Lig'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yılın futbolcusu 18 Mayıs Cumartesi günü açıklanacak. Yılın en iyi teknik direktörü ise 21 Mayıs salı günü belli olacak.
Yılın futbolcusu adayları ve takımları ise şöyle:
- Erling Haaland - Manchester City
- Phil Foden - Manchester City
- Martin Odegaard - Arsenal
- Declan Rice - Arsenal
- Cole Palmer - Chelsea
- Virgil van Dijk - Liverpool
- Alexander Isak - Newcastle United
- Ollie Watkins - Aston Villa
2024 yılının en iyi teknik direktörleri ise şöyle:
- Josep Guardiola - Machester City
- Mikel Arteta - Arsenal
- Unai Emery - Aston Villa
- Jurgen Klopp - Liverpool
- Andoni Iraola - Bournemouth
Kaynak: TGRT HABER