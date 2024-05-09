Premier Lig'de yılın futbolcusu 18 Mayıs Cumartesi günü belli olacak

09 May 2024 14:43 - Güncelleme : 09 May 2024 14:57

Dünyanın en prestijli futbol liglerinden biri olan Premier Lig'in bitimine sayılı haftalar kala yılın futbolcusu ve en iyi teknik direktörü için adaylar belli oldu.

Futbolseverler tarafından yılın futbolcusunun ve en iyi teknik direktörünün ne zaman açıklanacağı ile adayları merak ediliyor.

Premier Lig'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yılın futbolcusu 18 Mayıs Cumartesi günü açıklanacak. Yılın en iyi teknik direktörü ise 21 Mayıs salı günü belli olacak.

Yılın futbolcusu adayları ve takımları ise şöyle:

Erling Haaland - Manchester City

Phil Foden - Manchester City

Martin Odegaard - Arsenal

Declan Rice - Arsenal

Cole Palmer - Chelsea

Virgil van Dijk - Liverpool

Alexander Isak - Newcastle United

Ollie Watkins - Aston Villa

2024 yılının en iyi teknik direktörleri ise şöyle: