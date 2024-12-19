Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı kesinleşti! Herkes bu tarihi merak ediyor

19 Aralık 2024 17:21 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:31

BluTV'nin sevilen dizisi Prens’in yeni sezonunun başlayacağı tarihi Blu TV ve dizinin başrolü Giray Altınok açıkladı. Maceralarla dolu sevilen komedi dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Prens dizisinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu

Prens dizisinin yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu

Eğlenceli hikayesiyle gündeme geldiğinden bu yana severek izlenen yapımlar arasında yer alan Prens’in 3. Sezon​ tarihi merakla bekleniyor.

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

Prens 3. sezon çekimleri, 22 Aralık 2024 tarihinde başlayacak.

Giray Altınok, yeni sezon için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirerek, izleyicilere sürprizlerle dolu bir sezon vaat etti.

Yeni sezonun ise Nisan 2025 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

PRENS OYUNCULARI KİMLER?

Prens dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Giray Altınok Serdar Orçin Ceyda Düvenci Derya Pınar Ak Aslı Tandoğan Çağdaş Onur Öztürk Onur Özaydın Bahadır Vatanoğlu Canberk Gültekin Kerem Özdoğan Çağlar Ertuğrul Kürşat Demir

Sıkça Sorulan Sorular Prens 3. sezon ne zaman? Nisan ayında yayınlanacak.