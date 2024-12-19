Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı kesinleşti! Herkes bu tarihi merak ediyor

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı kesinleşti! Herkes bu tarihi merak ediyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 17:21 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:31
Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı kesinleşti! Herkes bu tarihi merak ediyor

BluTV'nin sevilen dizisi Prens’in yeni sezonunun başlayacağı tarihi Blu TV ve dizinin başrolü Giray Altınok açıkladı. Maceralarla dolu sevilen komedi dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Eğlenceli hikayesiyle gündeme geldiğinden bu yana severek izlenen yapımlar arasında yer alan Prens’in 3. Sezon​ tarihi merakla bekleniyor.

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı kesinleşti! Herkes bu tarihi merak ediyor - 1. Resim

PRENS 3. SEZON NE ZAMAN?

Prens 3. sezon çekimleri, 22 Aralık 2024 tarihinde başlayacak.

Giray Altınok, yeni sezon için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirerek, izleyicilere sürprizlerle dolu bir sezon vaat etti.

Yeni sezonun ise Nisan 2025 tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.

Prens 3. sezon ne zaman yayınlanacağı kesinleşti! Herkes bu tarihi merak ediyor - 2. Resim

PRENS OYUNCULARI KİMLER?

Prens dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

  1. Giray Altınok
  2. Serdar Orçin
  3. Ceyda Düvenci
  4. Derya Pınar Ak
  5. Aslı Tandoğan
  6. Çağdaş Onur Öztürk
  7. Onur Özaydın
  8. Bahadır Vatanoğlu
  9. Canberk Gültekin
  10. Kerem Özdoğan
  11. Çağlar Ertuğrul
  12. Kürşat Demir

Sıkça Sorulan Sorular
Nisan ayında yayınlanacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
sezon

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...