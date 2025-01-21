Prof Dr Atakan Yalçın kimdir? Özyeğin İşletme Fakültesi Dekanı Bolu Kartalkaya'daki yangında öldü
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında Özyeğin İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Atakan Yalçın'ın kariyeri merak konusu oldu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitirenlerden birinin Prof. Dr. Atakan Yalçın olduğu belirtildi.
PROF DR ATAKAN YALÇIN KARTALKAYA’DAKİ YANGINDA ÖLDÜ MÜ?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangın dün gece 03:30 saatlerinde başlamıştı.
Otel binası kısa sürede alevlere teslim olurken, yangında son açıklamalara göre 66 kişi hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil.”
PROF DR ATAKAN YALÇIN KİMDİR?
Atakan Yalçın, 1971 yılında İstanbul'da doğdu.
1996'da Southern Methodist Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini, 2002'de ise Boston College'dan Finans alanında doktora derecesini aldı.
Atakan Yalçın, 2012 yılından bu yana Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak çalışmaktaydı.