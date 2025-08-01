Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? Yeniden YÖK Başkanı olarak atandı

Resmi Gazete’de, Rekabet Kurulu ve Yükseköğretim Kuruluna dair atama kararları yayımlandı.

Rekabet Kurulu Üyeliğine Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Ayşe Uslu Cevlek getirildi.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ise 2021 yılından bu yana görevi yürüten Prof. Dr. Erol Özvar tekrar atandı.

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Özvar, 1966 yılında İstanbul'da doğdu.

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Ardından iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Prof. Dr. Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış birçok eseri bulunmaktadır.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yapan Özvar, aynı zamanda Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği'nin idare kurulu üyesidir.

Erol Özvar evli ve üç çoçuk babasıdır.