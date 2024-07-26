Prof. Dr. Okan Tüysüz'den Marmara depremi ve deprem haritası uyarısı! Diri fay hatları neden önemli?

26 Temmuz 2024 10:52 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:19

Kayseri, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Bingöl, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde eş zamanlı olarak başlayan kazı çalışmaları hakkında tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara depremini hatırlattı.

Fay hatlarında kazı yapılmasının nedenlerini sıralayan Okan Tüysüz deprem haritasının güncellendiğinin altını çizdi.

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ'DEN DEPREM HARİTASI UYARISI!

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, fay hatlarının kazı çalışmaları üzerindeki önemin özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra arttığının altını çizdi.

Vatandaşların en çok merak ettiği Fay hatları neden kazılıyor? sorusunu yanıtlayan Tüysüz, fay hatlarında oluşabilecek depremleri hatırlattı.

Tüysüz, "Depremlerin ne büyüklüklerde meydana geldiğini bilmek çok önemli. Eğer geçmişi biliyorsak geleceği tahmin etme olasılığınız artıyor. Gelecekte bir deprem olur mu? Sorusunun cevabı o fayda geçmişte nerede, ne zaman, hangi büyüklükte deprem olmuş bunu söyleyebilirseniz gelecek için de bir öngörüde bulunabilirsiniz. Bir kesinlik söz konusu değil ama bir öngörüde bulunabiliriz. Tahminde olasılıklara hesaplayabilirsiniz. Bu çalışmalara paleosismoloji denir. MTA üniversitelerdeki hocalarla beraber bu çalışmaları artırdı. Paleosismoloji sayesinde fay hattının geçmişi ele alınarak gelecekte ne zaman ve kaç büyüklüğünde deprem üretebileceği not alınır" dedi.

Deprem haritasının öneminin altını çizen Tüysüz, ekiplerin paleosismoloji çalışmalarını yürüttüklerini belirtti. Bununla ilgili da bazı örnekleri veren Tüysüz Kahramanmaraş depremine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş civarında bu büyüklükte bir depremin beklendiğini yıllarca belirttiklerini açıklayan Tüysüz, orada meydana gelen depremlerin sürpriz olmadığını açıkladı.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Ünlü profesör tarafından en dikkat çekici açıklama ise deprem zamanı oldu.

Depremin kesinlikle şu tarihte olacağını belirlemenin imkanı olmadığını söyleyen

Tüysüz, sadece tarihin yaklaştığını ya da yaklaşmadığını belirlediklerini açıkladı.

Tüysüz bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Ele alacak Marmara'da büyük bir depreminin yaklaştığını söylüyoruz. Bunu nasıl belirliyoruz? Oradan geçen Kuzey Fay hattının geçmişine bakarak. Düzenli olarak bu fay hattı kaç yılda bir üretmiş kaç şiddetlerinde olmuş onlara bakmak lazım. Tarih tarih deprem haritası not alınıyor. Bunun en kritik tarafı depremlerin şiddeti ve deprem haritası netleştirilmeye çalışıyor. Ancak yer küre sürekli hareket halinde bunun için tahminler not alınıyor. Kesin tarih söylemek imkansız. Tahminler doğrultusunda ise kesinlikle tedbirler önemli."

BÜYÜK DEPREM YAŞANMA İHTİMALİNİN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİRLER

Diri fay hattı vurgusu yapan Tüysüz, diri fay hatlarının aktif olarak hareket halinde olduklarını belirtti.

Ünlü deprem uzmanı deprem üretme ihtimali olan fay hatları arasında Türkiye'deki en diri fay hattının Kuzey Anadolu Fay hattı olduğunun altını çizdi.

Türkiye deprem tarihinde en yıkıcı depremlerin Marmara'da olduğunun altını çizen Tüysüz, bunun için kritik bir noktadan bahsetti.

Depremlerin yıkıcı olmasındaki en büyük durumun nüfus yoğunluğu olduğunu belirtti.

Nüfus yoğunluğu artıkça depremlerin yıkıcı olma olasılığın da yüksek olduğunu belirtirken öte yandan da binalara ve plansız şehirciliğe vurgu yaptı.

Tüysüz stres biriktiren fay hatlarının geçtiği şehirleri de şöyle sıraladı: İstanbul, Bingöl, Bursa, Tunceli civarlarında olma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.