Prof. Dr. Orhan Ekren kimdir, neden öldü? Kasım ayında İngiltere'de kaybolmuştu

20 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:28

İngiltere'de 2024 Kasım ayının sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in cansız bedeni Londra'daki Regent kanalında bulundu. Vatandaşlar tarafından Prof. Dr. Orhan Eken kimdir, kaç yaşında, neden öldü sorularının cevapları araştırılıyor. Orhan Ekren'in ölüm nedeni açıklanmadı.

İngiltere'de yaşayan Ege Üniversitesi​ eski öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Ekren'den 26 Kasım'dan beri haber alınamıyordu.

Son açıklanan bilgilere göre Ekren'in cansız bedenine ulaşıldı.

Vatandaşlar tarafından Prof. Dr. Orhan Ekren kimdir, neden öldü sorularının cevaplarını araştırıyor.

PROF. DR. ORHAN EKREN NEDEN ÖLDÜ?

Ekren'in cansız bedeni eşinin açıkladığı bilgilere göre 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi tarafından Londra​ şehrinde bulunan Regent kanalında bulundu.

Londra Metropolitan Polisi telefonunun son olarak Regent kanalı kenarında sinyal verdiğini belirtmiş ve kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetlerinin bulunduğunu açıklamıştı.

Ayrıca Ekren'in sırt çantasından herhangi bir eşyasının alınmadığı da belirtilmişti.

Henüz neden öldüğü tespit edilemeyen Ekren, otopsisinin hala devam ettiği belirtildi.

Ekren'in cenaze töreni otopsi çalışmalarının ardından İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacak.

PROF. DR. ORHAN EKREN KİMDİR?

48 yaşında olan makine mühendisi Prof. Dr. Orhan Ekren'in İngiltere'ye taşınmadan önce Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde akademisyen olarak çalışıyordu.

2021 yılında eşi ve iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye yerleşen Ekren'in enerji ile ilgili özel bir firmada çalıştığı biliniyor.