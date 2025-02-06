Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kimdir neden öldü? Türkçe’nin asırlık çınarı 103 yaşında hayatını kaybetti
Türkçenin asırlık çınarı olarak da bilinen Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın kariyeri ve hayatı vefatının ardından merak konusu oldu.
23 kitap ve 300’den fazla makalesi bulunan, Nevşehirli emekli öğretim üyesi olan Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın vefatının ardından Türk Dil Kurumu da taziye mesajı yayınladı.
ZEYNEP KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın hastalığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.
103 yaşında hayatını kaybeden ünlü Türkolog’un yaşı itibariyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.
ZEYNEP KORKMAZ KİMDİR?
Zeynep Korkmaz 5 Temmuz 1921’de Nevşehir'de doğdu.
Yükseköğrenimine DTCF'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde devam etti.
📌Türklük biliminin ulu çınarlarından Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Türkoloji camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/FoYivU2FrO— Türk Dil Kurumu (@TDK_govtr) February 6, 2025
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerindendir.
1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu’nda çeşitli görevlerde bulundu.