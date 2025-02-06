Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kimdir neden öldü? Türkçe’nin asırlık çınarı 103 yaşında hayatını kaybetti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Şubat 2025 17:00 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:03

Türkçenin asırlık çınarı olarak da bilinen Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın kariyeri ve hayatı vefatının ardından merak konusu oldu.