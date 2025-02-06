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Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kimdir neden öldü? Türkçe’nin asırlık çınarı 103 yaşında hayatını kaybetti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Şubat 2025 17:00 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:03
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kimdir neden öldü? Türkçe’nin asırlık çınarı 103 yaşında hayatını kaybetti

Türkçenin asırlık çınarı olarak da bilinen Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’ın kariyeri ve hayatı vefatının ardından merak konusu oldu.

23 kitap ve 300’den fazla makalesi bulunan, Nevşehirli emekli öğretim üyesi olan Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın vefatının ardından Türk Dil Kurumu da taziye mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kimdir neden öldü? Türkçe’nin asırlık çınarı 103 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

ZEYNEP KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz'ın hastalığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

103 yaşında hayatını kaybeden ünlü Türkolog’un yaşı itibariyle hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz kimdir neden öldü? Türkçe’nin asırlık çınarı 103 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

ZEYNEP KORKMAZ KİMDİR?

Zeynep Korkmaz 5 Temmuz 1921’de Nevşehir'de doğdu.

Yükseköğrenimine DTCF'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde devam etti.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyelerindendir.

1983 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu’nda çeşitli görevlerde bulundu.

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Kaynak: TGRT Haber

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