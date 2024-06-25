PS3 oyunlarının Playstation 5'e 2025 yılında gelmesi bekleniyor

25 Haziran 2024 20:05 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 18:39

PlayStation tarihinin en sevilen konsollarından biri olan PlayStation 3'ün oyunları, PlayStation 5'e geliyor.

Sony'nin, PS3 oyunlarını yeni nesil konsola taşımak için çalışmalar yaptığı iddia edildi.

PLAYSTATION 5'E HANGİ OYUNLAR GELECEK?

Sony'nin bu çalışmasının tüm PS3 oyunlarını kapsamayacağı belirtiliyor.

Henüz hangi oyunların PS5'e geleceği belli olmasa da, bazı seçkin oyunların yeni konsolda oynanabilir olacağı söyleniyor.

Ancak, bu oyunların orijinal halleriyle mi yoksa geliştirilmiş versiyonlarıyla mı geleceği henüz netleşmedi.

PS3 PS5 OYUNLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Sony'nin yıl sonuna doğru bir etkinlik düzenleyerek PS5 Pro ile birlikte bu özelliği de duyurması bekleniyor.

Dolayısıyla, ileri bir tarihte her şey netleşecek.

PS3 oyunlarının PS5'e gelmesi, oyuncular için büyük bir heyecan kaynağı olacak.