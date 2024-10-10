PS5 Pro 7 Kasım tarihinde çıkış yapacak! Ücretsiz olarak güncellenecek oyunların listesi
Dünyanın en popüler oyun konsollarından olan PlayStation 5'in Pro versiyonu geçtiğimiz ay tanıtıldı. Cihazın tanıtılmasının ardından vatandaşlar PS5 ne zaman çıkacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ayrıca konsolda ilk güncellenecek oyunlarda merak ediliyor.
Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin oyun konsolu serisi PlayStation 5'in Pro versiyonu geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı.
PS5'e göre yüzde 67 daha fazla İşlem Birimi ve yüzde 28 daha hızlı bir belleğe sahip olan yeni konsolun çıkış tarihi de belli oldu.
Vatandaşlar tarafından PS5 Pro'nun ne zaman çıkacağı ve yazılım güncellemesi alacak oyunların listesi merak ediliyor.
PS5 PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
PS5 Pro açıklanan bilgilere göre 7 Kasım tarihinde 699,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
Sony tarafından açıklanan bilgilere göre ön siparişler ise 26 Eylül tarihinde başlayacak.
Türkiye'de konsolun fiyatının ne kadar olacağıyla ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.
PS5 PRO'DA GÜNCELLEME ALACAK OYUNLAR?
PS 5 Pro'nun çıkmasının ardından bazı oyunlar konsolun teknolojilerini kullanmak için yazılım güncellemesi alacak.
Sony tarafından ilk etapta yazılım güncellemesi alacak ve uyumlu olarak yeni çıkacak oyunların listesi açıklandı.
- Alan Wake 2
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Assassin’s Creed: Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma 2
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered