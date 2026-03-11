PSG Chelsea hangi kanalda? Canlı maç yayını ile ekranlara gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Paris’te oynanacak mücadele, iki takımın Avrupa sahnesindeki önemli randevularından biri olacak.

PSG CHELSEA CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Paris Saint-Germain ile Chelsea bu akşam karşı karşıya gelecek. Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda oynanacak bu karşılaşma, turnuvanın son 16 turundaki dikkat çeken eşleşmelerden biri olarak görülüyor.

PSG Chelsea maçı Türkiye’de Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Tabii platformuna üye olan kullanıcılar mücadeleyi platform üzerinden takip edebilecek. Platform internet tabanlı hizmet sunduğu için mobil cihazlar, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim sağlanabiliyor.

PSG - CHELSEA MAÇ KADROSU

PSG Chelsea maçı muhtemel 11’leri şöyledir:

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Chelsea: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro

PSG CHELSEA HANGİ KANALDA?

Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı Türkiye’de Tabii Spor 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi izlemek isteyen kullanıcıların Tabii platformuna üye olması gerekiyor.

Tabii’ye erişim sağlamak için tabii.com internet sitesi üzerinden ya da mobil uygulamalar aracılığıyla üyelik oluşturulabiliyor. Android kullanıcıları Google Play Store üzerinden, iOS kullanıcıları ise App Store üzerinden uygulamayı indirerek platforma erişim sağlayabiliyor.

PARİS SAİNT-GERMAİN FC - CHELSEA NEREDE İZLENİR?

Paris Saint-Germain ile Chelsea arasındaki mücadele, internet tabanlı yayın hizmeti sunan Tabii platformu üzerinden takip edilebiliyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra platformun spor sekmesinde yer alan canlı yayın bölümünden maç yayınına ulaşmak mümkün.

PSG Chelsea maçı ayrıca bazı ülkelerde farklı kanallar aracılığıyla yayınlanacak. Almanya’da SRF zwei, Arjantin’de ESPN 2 Sur, Belçika’da Play Sports 3, Meksika’da ESPN 2 Norte ve Rusya’da Okko Sport kanalları karşılaşmayı ekranlara getirecek.